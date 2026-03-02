Εθελοντική αιμοδοσία από τον ΣΕΠΕ Χανίων

Ο ΣΕΠΕ Χανίων την ΤΡΙΤΗ 3 και την ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 και ώρα 09.00 έως 14.00 διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ στα Χανιά. Σκοπό της είναι η υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος που έχει δημιουργηθεί για τους συναδέλφους του νομού μας.

Παρακαλούνται τα μέλη μας που επιθυμούν να συμμετέχουν, να ενημερώσουν το σχολείο τους και να επικοινωνούν με τον συνάδελφο ΚΩΣΤΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ 6972541225 για τον προγραμματισμό της ημέρας και ώρας της αιμοδοσίας τους, για καλύτερη οργάνωση.

Καλούμε τα μέλη μας σε μαζική συμμετοχή!

Σημείωση :

Σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (παρ.5, άρθρο 50, ν.3528/2007 παρ. 2α, άρθρο 47, ν.4674/2020, Εγκύκλιος

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254 /14-05-2007), προβλέπεται άδεια για τους εθελοντές αιμοδότες, τόσο την ημέρα της αιμοδοσίας

καθώς και 2 επιπλέον ημέρες.

Οι δύο ημέρες άδειας είναι πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με

το χρόνο της αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο

ημερολογιακό έτος.