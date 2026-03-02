Αναζήτηση
ΛΑΣΙΘΙ

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Από το Δήμο Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι το δημοτικό
Κολυμβητήριο δεν θα λειτουργήσει σήμερα Δευτέρα
2 Μαρτίου 2026 για τεχνικούς λόγους.

Δήμος Χερσονήσου:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της...

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Λιάνα Παρλαμά, κόρη του...

Χανιά:Παρουσίαση του βιβλίου “Asnan” του Georges Salameh

Παρουσίαση σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, και ώρα 19:30,...

Δήμος Χερσονήσου:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της...

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Λιάνα Παρλαμά, κόρη του...

Χανιά:Παρουσίαση του βιβλίου “Asnan” του Georges Salameh

Παρουσίαση σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, και ώρα 19:30,...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
