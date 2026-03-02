Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου

Από το Δήμο Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι το δημοτικό

Κολυμβητήριο δεν θα λειτουργήσει σήμερα Δευτέρα

2 Μαρτίου 2026 για τεχνικούς λόγους.