ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης
Ημερομηνία: 02/03/2026

Από το Δήμο Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι το δημοτικό Κολυμβητήριο δεν θα λειτουργήσει σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 για τεχνικούς λόγους.