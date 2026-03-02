Ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων από το Δήμο Χερσονήσου

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών και παρεμβάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τόπου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου.

Μέσω του συγκεκριμένου πλαισίου, ο Δήμος διαμορφώνει μια συνεκτική στρατηγική που συνδυάζει πρόληψη, τεχνικές παρεμβάσεις, ενημέρωση των πολιτών και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται ο ρόλος του Δήμου ως βασικού φορέα εφαρμογής πολιτικών βιώσιμης διαχείρισης νερού. Ο Δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη για την προστασία, την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση του νερού εντός των διοικητικών του ορίων, με έμφαση στη συνεχή βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και στη μείωση των απωλειών που επιβαρύνουν το σύστημα.

Προωθείται παράλληλα, η υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού στις δημοτικές εγκαταστάσεις, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων.

Με δεδομένη τη μείωση των βροχοπτώσεων και την αυξανόμενη ζήτηση πόσιμου νερού επίσης, ο Δήμος προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν την καταγραφή και ιεράρχηση αναγκών στο δίκτυο ύδρευσης, την εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες και τη χρήση μη πόσιμου ή επαναχρησιμοποιημένου νερού όπου αυτό είναι εφικτό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εγκατάσταση συστημάτων συλλογής όμβριων υδάτων σε δημοτικά κτίρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε να καλύπτονται ανάγκες που δεν απαιτούν πόσιμο νερό.

Ο Δήμος προχωρά ακόμα, στην εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Λειψυδρίας, το οποίο θα περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα, διαδικασίες ετοιμότητας για περιόδους ξηρασίας και μηχανισμό παρακολούθησης της κατανάλωσης και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Σημαντικό μέρος της στρατηγικής αποτελεί και η ενημέρωση των πολιτών, με δράσεις που στοχεύουν στην αλλαγή καθημερινών συνηθειών και στην ενίσχυση της υπεύθυνης χρήσης νερού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε επιπρόσθετα την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ταμείο Απανθρακοποίησης για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου βιώσιμης διαχείρισης νερού και ενέργειας.

Η πρόταση περιλαμβάνει την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης, την εγκατάσταση συστημάτων συλλογής βρόχινου νερού, τη δημιουργία μονάδων επαναχρησιμοποίησης γκρι νερού και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία αντλιοστασίων και άλλων κρίσιμων υποδομών. Στόχος είναι η ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού στις δημοτικές εγκαταστάσεις, η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και η υιοθέτηση πρακτικών που θα λειτουργούν ως παράδειγμα για την τοπική κοινωνία.

«Ο Δήμος Χερσονήσου προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα σε μια νέα εποχή υπεύθυνης διαχείρισης των υδάτων» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική στρατηγική που θωρακίζει τον τόπο μας απέναντι στη λειψυδρία και στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Με συνεργασίες, τεχνικές παρεμβάσεις και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες μας θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικό και επαρκές νερό, σήμερα και στο μέλλον».