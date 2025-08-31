Χανιά: Περίπατος δημιουργίας και τέχνης στον ποταμό Βαλσαμιώτη

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και μουσικές βραδιές γεμάτες τέχνη και πολιτισμό.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ποικίλες δράσεις του θεσμού που διοργανώνει για 5η χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βατόλακκου, με τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά, «Περίπατος στην Τέχνη», στο μονοπάτι του Βαλσαμιώτη, στον Βατόλακκο, όπου 60 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες συναντιούνται κάτω από τη σκιά των δέντρων δίπλα στο ποτάμι.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και μουσικές βραδιές γεμάτες τέχνη και πολιτισμό. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
Ο Γιάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά και ο αντιδήμαρχος της περιοχής, ο Στέλιος Δημητρογιαννάκης, μίλησαν για αυτή τη δράση στην εκπομπή «Περίμετρο» της ΕΡΤ3.
«Είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Σε αυτό το ποτάμι, οι τέχνες είτε είναι δημιουργίες σε ξυλόγλυπτα, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι χειροτεχνίες, βρίσκουν τη θέση τους. Οι εκθέτες μας, και άνθρωποι οι οποίοι είναι υπήκοοι του εξωτερικού, αλλά έχουν διαλέξει τον τόπο μας για να μένουν, είναι και αυτοί μέσα στους εκθέτες. Έχουμε ακόμα και κοσμήματα, έχουμε χειροτεχνία και είναι η 5η χρονιά της δράσης, με τη βοήθεια και του Δήμου Πλατανιά έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον εκατοντάδων επισκεπτών. Το περιβάλλον είναι εξαιρετικής περιβαλλοντικής ομορφιάς. Είναι μια φοβερή διαδρομή με πλατάνια. Σε αυτή την διαδρομή οι 60 εκθέτες παρουσιάζουν και οι ίδιοι με λόγια τα δημιουργήματά τους. Δεν είναι μια εμπορική θα έλεγα διαδρομή, αλλά είναι πραγματικά μια διαδρομή που ο καθένας το ταλέντο του το ξετυλίγει», ανέφερε ο κ.Μαλανδράκης.
«Έχουμε ένα τριήμερο δράσης και ομορφιάς, απόλαυσης. Προσπαθούμε εδώ πέρα όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Όλοι μαζί έχουμε αγκαλιάσει αυτό το γεγονός, είναι κάτι διαφορετικό. Θέλουμε κάθε χρόνο να έχει μεγαλύτερη αίγλη, να το δίνουμε με μεγαλύτερη δυναμική. Είναι χιλιάδες οι επισκέπτες. Εκτιμάται ότι είναι περίπου 4.500 τα άτομα που περνάνε αυτό το τριήμερο», ανέφερε από την πλευρά του ο κ.Δημητρογιαννάκης.
