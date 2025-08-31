Χανιά:Παρουσίαση βιβλίο “Ευκαιρίες ζωής” του δημοσιογράφου-συγγραφέα Ζάχαρη Δημήτρη

Παρουσίαση βιβλίου: “Ευκαιρίες ζωής” του δημοσιογράφου-συγγραφέα Ζάχαρη Δημήτρη στα Χανιά (8 Σεπτεμβρίου, στο ιστορικό καφέ «ΚΗΠΟΣ»)

Οι Εκδόσεις ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Φίλιππου Ζάχαρη, «Ευκαιρίες ζωής», τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:30 στο Ιστορικό καφέ «ΚΗΠΟΣ» στα Χανιά.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

– Αντώνης Σκαμνάκης, Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλόνίκης

– Μαρία Δρακάκη, Επιμελήτρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων, Παιδαγωγός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

– Γιούλα Κανιτσάκη, Φιλόλογος, Συγγραφέας

Τη συζήτηση θα συντονίζει ο Παρασκευάς Περάκης, δημοσιογράφος, διευθυντής της εφημερίδας «Χανιώτικα νέα».

Είσοδος Ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο: https://www.apostaktirio-books.gr/product/ευκαιρίες-ζωής

Λίγα λόγια για το βιβλίο…

Υπάρχουν πάντα κρυμμένες αλήθειες σε τούτη τη ζωή. Υπάρχουν περάσματα και εικόνες που λειτουργούν ως έμπνευση για τον άνθρωπο εκείνο που αναζητά χαμένα νοήματα και ιδέες.

Σε μια εποχή του γενικευμένου κομφορμισμού και της μισαλλοδοξίας, τα περάσματα στην ξεχασμένη μεγάλη σκέψη, που συνθέτουν το ψηφιδωτό της Ύπαρξης μέσα από τη φιλοσοφία, την ποίηση και τη λογοτεχνία, αποτελούν τον φωτεινό εκείνο φάρο στην πορεία προς τη γονιμοποίηση και ανασύνθεση του σκοπού της ζωής.

Ο συγγραφέας, έχοντας περάσει από διάφορα στάδια και εμπειρίες, δίνει το έναυσμα ώστε να επανεκκινηθεί η σκέψη, ο αναστοχασμός και να νοηματοδοτηθεί η ύπαρξη σε τούτο τον κόσμο.

Και αυτό γίνεται είτε με τη βοήθεια της ευρηματικής σκέψης, που βάζει στην άκρη την αυτοματοποίηση και τη μόδα των σλόγκαν, είτε με την κατάδυση στο θαυμαστό κόσμο των λέξεων που μεταπλάθουν τις εικόνες της καθημερινότητας, δίνοντας αξία και περιεχόμενο στο φαντασιακό.

Οι «Ευκαιρίες ζωής» απευθύνονται σε εκείνους τους ανθρώπους που επιθυμούν να αναζητήσουν τα χαμένα νοήματα του παρελθόντος ώστε να λειτουργήσουν ως πέρασμα σε μια «νέα» ζωή μέσα από τη δεινότητα που προσφέρει η ίδια η Ύπαρξη.

Προσφέρουν τη δυνατότητα του «να σκέπτεται κανείς επί παντός σκεπτού», μη εγκαταλείποντας την προσπάθεια για ένα νέο γοητευτικό αλλά πάνω απ’ όλα ευανάγνωστο κόσμο.

Αν το πόνημα αυτό αποτελέσει μια ώθηση στη γονιμοποιό σκέψη, αν οι λέξεις μπορέσουν να ανανοηματοδοτήσουν τη σημερινή φτωχή από ιδέες και αξίες ζωή, τότε το στοίχημα να βρει πρόσφορο έδαφος θα έχει κερδηθεί.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα…

Ο Φίλιππος Ζάχαρης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1964 και φοίτησε στο Γυμνάσιο και το Λύκειο της Ελ­ληνογαλλικής Σχολής Πειραιά. Είναι πτυχιούχος της Γερμανικής Φιλολο­γίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε επί σειρά ετών ως δημο­σιογράφος, παράλληλα με τη διδα­σκαλία της γερμανικής γλώσσας και τις μεταφράσεις. Ξεκίνησε τη δημο­σιογραφία το 1996 ως συνεργάτης ημερήσιων περιφερειακών εφημε­ρίδων με πολιτική – κοινωνική αρ­θρογραφία και θέματα γύρω από την Ευρώπη και ιδιαίτερα τις γερμανό­φωνες χώρες.

Από το 2003 – 2012 εργάστηκε ως επικεφαλής του γραφείου Τύπου του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερεια­κών εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε). Τη διετία 2007 – 2009 διετέλεσε αρχισυντά­κτης της εβδομαδιαίας πανελλαδικής εφημερίδας “Σκριπ”.

Από το 2012 μέχρι σήμερα συνερ­γάζεται με γερμανόφωνα μέσα (Αυ­στριακό Πρακτορείο Ειδήσεων APA – γερμανικά έντυπα) καθώς και με ημερήσιες περιφερειακές εφημερί­δες, στα Χανιά (Χανιώτικα Νέα), τη Μυτιλήνη (Δημοκράτης), την Καλα­μάτα (Ελευθερία) και τη Ρόδο (Ροδι­ακή).

Εργάζεται επίσης στο μεγάλης εμ­βέλειας ιατρικό Portal iatronet.gr από το 2014 ως δημοσιογράφος – δι­αχειριστής του forum “To Βήμα του Ασθενή”.

Ασχολείται επί πολλά έτη με τη φιλοσοφία και την κοινωνιολογία. Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου – Ε.Σ.Π.Η.Τ και της Ένωσης Ξένων Αντα­ποκριτών.

Το 2017 τού απονεμήθηκε από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων το βραβείο «Κωνσταντίνος Καλλι­γάς» για την ποιότητα της δημοσιο­γραφικής του εργασίας και την πο­λύχρονη προσπάθειά του υπέρ της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η βράβευ­σή του έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο.

