ΚΡΗΤΗ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με αστυνομικούς, στρατιωτικούς και επιχειρηματίες μεταξύ των συλληφθέντων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε αστυνομικό στην Κρήτη πριν από μερικές εβδομάδες αποτέλεσε την αφετηρία για μια εκτεταμένη έρευνα, η οποία οργανώθηκε από δύο ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που είχαν μετατεθεί στα Χανιά πριν περίπου ενάμιση χρόνο με στόχο την εξάρθρωση σοβαρών εγκληματικών κυκλωμάτων.

Από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία έχουν ήδη εντοπιστεί και συλληφθεί δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εν ενεργεία αστυνομικοί και στρατιωτικοί.

Οι αστυνομικοί φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, σε εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος. Την ίδια ώρα, στρατιωτικοί που συμμετείχαν στην οργάνωση, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται πως όταν δεν διέθεταν τα απαραίτητα χρήματα για την αγορά ναρκωτικών, προχωρούσαν σε κλοπή στρατιωτικών καυσίμων για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του αστυνομικού είχε προέλθει από εμπόρους κοκαΐνης, τους οποίους εκείνος είχε στο παρελθόν ερευνήσει και είχε παραπέμψει στη Δικαιοσύνη, σχηματίζοντας δικογραφία εις βάρος τους.

Ο αστυνομικός διευθυντής και ο διοικητής της Ασφάλειας Χανίων, που είχαν πρόσφατα μετακινηθεί από την Αθήνα στην Κρήτη, έδωσαν εντολή για εξονυχιστικό έλεγχο στα κινητά τηλέφωνα κακοποιών που είχαν συλληφθεί λίγες ημέρες μετά την άφιξή τους στο νησί. Αυτή η ενέργεια αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη του δικτύου της εγκληματικής οργάνωσης.

Δήμος Ηρακλείου:Καθήλωσε το κοινό η συναυλία «Άξιον...

0
Καθήλωσε το κοινό η συναυλία «Άξιον Εστί» με την...

Δήμος Ηρακλείου:Καθήλωσε το κοινό η συναυλία «Άξιον Εστί» με την οποία άνοιξε αυλαία το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών
