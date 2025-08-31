ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σοκ σε χωριό του Ηρακλείου: Βρέθηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη δίπλα σε τρακτέρ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η σοκαριστική ανακάλυψη έγινε σε αγροτική περιοχή της Ροδιάς, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας περίπου 60 ετών
Μακάβριο εύρημα σημειώθηκε σήμερα στη Ροδιά, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη, σε χωράφι και δίπλα από τρακτέρ, όπου πιθανόν εκτελούσε αγροτικές εργασίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο περίπου 60 ετών, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί πριν από δύο εβδομάδες.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η τελευταία φορά που ο άνδρας είχε θεαθεί ζωντανός ήταν στα μέσα Αυγούστου, φορώντας τα ίδια ρούχα με τα οποία βρέθηκε σήμερα. Το τελευταίο τηλεφώνημα που δέχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφηκε στις 16 Αυγούστου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και η παρουσία ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την προανάκριση να διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές.https://www.neakriti.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σοκ στη Ροδιά: Βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη,...

0
Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για έναν κάτοικο της...

Χανιά:Παρουσίαση βιβλίο “Ευκαιρίες ζωής” του δημοσιογράφου-συγγραφέα Ζάχαρη...

0
Παρουσίαση βιβλίου: "Ευκαιρίες ζωής'' του δημοσιογράφου-συγγραφέα Ζάχαρη Δημήτρη στα...

Σοκ στη Ροδιά: Βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη,...

0
Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για έναν κάτοικο της...

Χανιά:Παρουσίαση βιβλίο “Ευκαιρίες ζωής” του δημοσιογράφου-συγγραφέα Ζάχαρη...

0
Παρουσίαση βιβλίου: "Ευκαιρίες ζωής'' του δημοσιογράφου-συγγραφέα Ζάχαρη Δημήτρη στα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Παρουσίαση βιβλίο “Ευκαιρίες ζωής” του δημοσιογράφου-συγγραφέα Ζάχαρη Δημήτρη
Επόμενο άρθρο
Σοκ στη Ροδιά: Βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, κάτω από τρακτέρ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πότε βγαίνετε στη σύνταξη – Αναλυτικός οδηγός με ένσημα, ηλικίες και ποσά

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα όρια ηλικίας, οι ημέρες ασφάλισης, οι διαφορές πλήρους...

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ελλάδα ήταν απολαυστική, ισοπέδωσε τη Γεωργία με 94-53...

Σοκ στη Ροδιά: Βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, κάτω από τρακτέρ

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για έναν κάτοικο της...

Μάστιγα τα τροχαία στη χώρα: «Κάθε 14 ώρες έχουμε έναν νεκρό στην Ελλάδα!»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συγκλονίζουν τα νούμερα. Εβδομήντα τέσσερα τροχαία ατυχήματα, 63 νεκροί και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST