Σοκ σε χωριό του Ηρακλείου: Βρέθηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη δίπλα σε τρακτέρ

Η σοκαριστική ανακάλυψη έγινε σε αγροτική περιοχή της Ροδιάς, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας περίπου 60 ετών

Μακάβριο εύρημα σημειώθηκε σήμερα στη Ροδιά, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη, σε χωράφι και δίπλα από τρακτέρ, όπου πιθανόν εκτελούσε αγροτικές εργασίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο περίπου 60 ετών, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί πριν από δύο εβδομάδες.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η τελευταία φορά που ο άνδρας είχε θεαθεί ζωντανός ήταν στα μέσα Αυγούστου, φορώντας τα ίδια ρούχα με τα οποία βρέθηκε σήμερα. Το τελευταίο τηλεφώνημα που δέχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφηκε στις 16 Αυγούστου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και η παρουσία ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την προανάκριση να διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές.https://www.neakriti.gr/