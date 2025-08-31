Σοκ στη Ροδιά: Βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, κάτω από τρακτέρ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για έναν κάτοικο της περιοχής τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις τελευταίες 15 ημέρες.
Ένα αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισαν περαστικοί αργά το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή της Ροδιάς του Δήμου Μαλεβιζίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive, σε χωράφι και κάτω από ένα τρακτέρ εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.
Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν κάτοικο της περιοχής, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις τελευταίες ημέρες. Όπως αναφέρεται, η τελευταία κλήση στο κινητό του τηλέφωνο φέρεται να έγινε στις 15 Αυγούστου.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του.
