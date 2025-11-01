ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος- «Είναι μετανιωμένος, ζητά συγγνώμη»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τι ισχυρίστηκε ο 23χρονος για το περιστατικό – «Έφερε μαζί του όπλο για την περίπτωση που έπεφταν μπαλωθιές»

Προσωρινά κρατούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 23χρονος για την ανθρωποκτονία του 52χρονου στο Έλος Κισάμου, το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτώβρη.

Ο νεαρός πέρασε το κατώφλι του ανακριτή στις 10:00 το πρωί, συνοδεία της ΟΠΚΕ και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, με σκοπό να απολογηθεί για τις πράξεις του, αφού αντιμετωπίζει διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

«Είναι μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη» αναφέρουν οι συνήγοροι του 23χρονου
Συμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του, Απόστολο Λύτρα και Γιώργο Φραντζεσκάκη, ο κατηγορούμενος δήλωσε μετανιωμένος και ζήτησε επανειλημμένα «συγγνώμη για αυτό που έχει προκαλέσει».

Ο ίδιος, σύμφωνα με τον κ. Λύτρα «εξήγησε στην ανακρίτρια κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα. Ο 23χρονος δέχθηκε απειλή και βρισιές από τον 52χρονο, ο οποίος έκανε μία κίνηση με το χέρι του, με τον 23χρονο να θεωρεί ότι πήγε να βγάλει όπλο.

Ο νεαρός δυστυχώς έφερε μαζί του όπλο σε περίπτωση που έπεφταν μπαλωθιές και το χρησιμοποίησε, χωρίς να μπορεί να καταλάβει πού στοχεύει. Οι δύο τους είχαν διαφορές και ο 52χρονος δημιουργούσε συχνά προβλήματα στον νεαρό και την οικογένειά του».

«Δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί ότι κάποια στιγμή θα ξημέρωνε μία ημέρα όπου από τα δικά του χέρια θα έφευγε μία ανθρώπινη ζωή» τόνισε ο κ. Φραντζεσκάκης, αναφέροντας ότι ο 23χρονος «απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του έθεσε η ανακρίτρια. Η προσωρινή κράτηση σε βάρος του δεν εξέπληξε κανέναν, ήταν μία αναμενόμενη εξέλιξη».

Στον προαύλειο χώρο των δικαστηρίων, κατά τη διάρκεια της απολογίας του 23χρονου, βρίσκονταν πολλοί φίλοι αλλά και χωριανοί του, με σκοπό να δείξουν τη συμπαράστασή τους στον νεαρό.https://flashnews.gr/

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
