Μακελειό στα Βορίζια: Άνοιξαν το ΠΑΓΝΗ και ιδιωτικές κλινικές για τη διακομιδή τραυματιών

Αδιανόητη τραγωδία στον νομό Ηρακλείου.
Εκτός από το Βενιζέλειο, το εφημερεύον νοσοκομείο στο Ηράκλειο, τόσο το ΠΑΓΝΗ όσο και η ιδιωτική κλινική Creta InterClinic άνοιξαν για τη διακομιδή τραυματιών από την έτερη οικογένεια του αδιανόητου μακελειού που διαδραματίστηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.
Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ είναι δρακόντεια, για την αποφυγή νέου γύρου αιματοκυλίσματος. Στο Βενιζέλειο, άλλωστε, έξω από τα ΤΕΠ συγκεντρώθηκαν διμοιρίες ανδρών της αστυνομίας, οι οποίοι δέχθηκαν μπαράζ φραστικών επιθέσεων από συγγενείς θυμάτων.
Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες Υγείας του νομού βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.
Cretalive