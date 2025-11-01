ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μακελειό στα Βορίζια: Άνοιξαν το ΠΑΓΝΗ και ιδιωτικές κλινικές για τη διακομιδή τραυματιών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αδιανόητη τραγωδία στον νομό Ηρακλείου.

Εκτός από το Βενιζέλειο, το εφημερεύον νοσοκομείο στο Ηράκλειο, τόσο το ΠΑΓΝΗ όσο και η ιδιωτική κλινική Creta InterClinic άνοιξαν για τη διακομιδή τραυματιών από την έτερη οικογένεια του αδιανόητου μακελειού που διαδραματίστηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ είναι δρακόντεια, για την αποφυγή νέου γύρου αιματοκυλίσματος. Στο Βενιζέλειο, άλλωστε, έξω από τα ΤΕΠ συγκεντρώθηκαν διμοιρίες ανδρών της αστυνομίας, οι οποίοι δέχθηκαν μπαράζ φραστικών επιθέσεων από συγγενείς θυμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες Υγείας του νομού βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

 

Cretalive

ΠΚ team
Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια για τον εντοπισμό...

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το μακελειό στα Βορίζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε...

Μακελειό στα Βορίζα: Υπάρχουν επιχειρησιακά λάθη της ΕΛ.ΑΣ.;

ΠΚ team ΠΚ team -
Γιατί δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία μετά την τοποθέτηση βόμβας; Επιχειρησιακά...

Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος- «Είναι μετανιωμένος, ζητά συγγνώμη»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι ισχυρίστηκε ο 23χρονος για το περιστατικό - «Έφερε...

