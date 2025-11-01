Μακελειό στα Βορίζα: Υπάρχουν επιχειρησιακά λάθη της ΕΛ.ΑΣ.;

Γιατί δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία μετά την τοποθέτηση βόμβας;
Επιχειρησιακά λάθη της ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλουν αστυνομικές πηγές στο patris.gr.
Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, όλοι γνώριζαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού όμως κανείς δε φρόντισε την ύπαρξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, η παρουσία των οποίων θα είχε αποτρέψει ενδεχομένως το σημερινό μακελειό.
Ποιος αποφάσισε να υπάρξει αυτή η αδράνεια, ρωτούν οι καταγγέλλοντες αστυνομικοί.
Μία πληροφορία που ελέγχεται για την εγκυρότητα της, αναφέρει ότι μία γυναίκα από την πλευρά των θυμάτων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο απευθύνθηκε προς τους αστυνομικούς λέγοντας τους: «Δύο μέρες σας καλώ να έρθετε».
Οι ίδιοι οι καταγγέλλοντες θέτουν το ερώτημα εάν περιπολικό του ΑΤ Φαιστού μετέβη στο χωριό και έκανε απλή καταγραφή του συμβάντος(την τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι
