Βεντέτα στα Βορίζα: Τα επιχειρησιακά λάθη της ΕΛ.ΑΣ.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τι αναφέρουν αστυνομικές πηγές για όσα έπρεπε να είχαν γίνει στα Βορίζα για να αποφευχθεί το μακελειό

Επιχειρησιακά λάθη της ΕΛ.ΑΣ. στα Βορίζα της Κρήτης καταγγέλλουν αστυνομικές πηγές στο patris.gr μετά το μακελειό με τους τρεις νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πηγές όλοι γνώριζαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού όμως κανείς δε φρόντισε την ύπαρξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, η παρουσία των οποίων θα είχε αποτρέψει ενδεχομένως το σημερινό αιματοκύλισμα.

Ποιος αποφάσισε να υπάρξει αυτή η αδράνεια, ρωτούν οι καταγγέλλοντες αστυνομικοί. Μία πληροφορία (που ακόμα ελέγχεται για την εγκυρότητα της), αναφέρει ότι μία γυναίκα από την πλευρά των θυμάτων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο απευθύνθηκε προς τους αστυνομικούς λέγοντας τους: «Δύο μέρες σας καλώ να έρθετε».

Κρήτη, 1955: Η σφαγή στα Βορίζια
Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος- «Είναι μετανιωμένος, ζητά συγγνώμη»
Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος- «Είναι μετανιωμένος, ζητά συγγνώμη»

Τι ισχυρίστηκε ο 23χρονος για το περιστατικό - «Έφερε...

Μάθημα ελληνικών τυριών: Τα 22 ΠΟΠ που μας κάνουν περήφανους

Αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής των Ελλήνων, τα τυριά παρασκευάζονται...

Κρήτη, 1955: Η σφαγή στα Βορίζια

H ιστορία της βεντέτας στα Βορίζια με 6 νεκρούς...

Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς – Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι

Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκαν στα Βορίζια Ηρακλείου...

