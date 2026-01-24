ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Ρέμπετικο Γλέντι και Κοπή Βασιλόπιτας από την ΚΝΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κάλεσμα στο ρεμπέτικο γλέντι με τους Δημήτρη Βουρλάκη ,Ναντια Πυλαρινού και Γιάννη Πετρακη για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από τις Τομεακές ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΧΑΝΙΩΝ και ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΣ της ΚΝΕ.

Το γλέντι πραγματοποιείται λίγες μέρες πριν το τέλος της οικονομικής ενίσχυσης του ΚΚΕ εν όψει του 22ου συνεδρίου , με σύνθημα :«ΚΚΕ Δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για το Σοσιαλισμό!».

Θέλουμε έτσι να υποδεχτούμε το συνέδριο σε γιορτινό κλίμα μιας και μετά από αυτή την διαδικασία το κόμμα της εργατικής τάξης θα βγει ένα μπόι ψηλότερο για τους μελλοντικούς αγώνες που θα δυναμώσουν τον λαό μέσα σε αυτές τις σύνθετες εξελίξεις , ετοιμάζοντας έτσι το κάλεσμα της ιστορίας για τον ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Νέο Κοιμητήριο: Παραδόθηκε σε χρήση ο χώρος...

0
Αυτοψία από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό Με την ολοκλήρωση...

Ολοκληρώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε...

0
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για...

Νέο Κοιμητήριο: Παραδόθηκε σε χρήση ο χώρος...

0
Αυτοψία από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό Με την ολοκλήρωση...

Ολοκληρώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε...

0
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Νέο Κοιμητήριο: Παραδόθηκε σε χρήση ο χώρος τέλεσης πολιτικών κηδειών, οι ψυκτικοί θάλαμοι και ο χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST