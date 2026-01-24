Χανιά:Ρέμπετικο Γλέντι και Κοπή Βασιλόπιτας από την ΚΝΕ

Κάλεσμα στο ρεμπέτικο γλέντι με τους Δημήτρη Βουρλάκη ,Ναντια Πυλαρινού και Γιάννη Πετρακη για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από τις Τομεακές ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΧΑΝΙΩΝ και ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΣ της ΚΝΕ.

Το γλέντι πραγματοποιείται λίγες μέρες πριν το τέλος της οικονομικής ενίσχυσης του ΚΚΕ εν όψει του 22ου συνεδρίου , με σύνθημα :«ΚΚΕ Δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για το Σοσιαλισμό!».

Θέλουμε έτσι να υποδεχτούμε το συνέδριο σε γιορτινό κλίμα μιας και μετά από αυτή την διαδικασία το κόμμα της εργατικής τάξης θα βγει ένα μπόι ψηλότερο για τους μελλοντικούς αγώνες που θα δυναμώσουν τον λαό μέσα σε αυτές τις σύνθετες εξελίξεις , ετοιμάζοντας έτσι το κάλεσμα της ιστορίας για τον ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ!