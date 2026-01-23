«Χαρτοδιαδρομές»: Πολιτιστική ξενάγηση σε σημαντικούς χώρους της Κρήτης

Οργανωμένη ξενάγηση σε σημαντικούς αρχαιολογικούς και θρησκευτικούς χώρους της Κρήτης, η είσοδος για τους οποίους θα είναι ελεύθερη την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των «Χαρτοδιαδρομών» που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Ομάδα «Φιλόπολις» και την ξεναγό Αθηνά Κυριακάκη- Σφακάκη. Την ξενάγηση στη Γόρτυνα, το Μινωικό Ανάκτορο της Φαιστού και τη Μονή Οδηγητρίας, θα πραγματοποιήσει εθελοντικά η Αθηνά Ν. Κυριακάκη-Σφακάκη, πτυχιούχος ξεναγός, Σ/Σ τραπεζικός, ιστορική συγγραφέας και ραδιοφωνική παραγωγός. Η ξενάγηση θα διεξαχθεί με χρήση συστήματος whispers, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Η συμμετοχή στην ξενάγηση είναι ελεύθερη για όλους. Ωστόσο, για όσες και όσους το επιθυμούν ή δεν διαθέτουν μέσο μεταφοράς μπορούν να αξιοποιήσουν την επιλογή μεταφοράς με πούλμαν με κόστος συμμετοχής 35 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται μεταφορά με πούλμαν, φαγητό και whispers). Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στο 2813409758 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση chronaki@heraklion.gr. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 09:00 το πρωί της 1ης Φεβρουαρίου στον χώρο στάθμευσης στην παραλιακή (στην περιοχή του Καράβολα). Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Δήμου Ηρακλείου και της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού για την ανάδειξη, μέσα από τις Χαρτοδιαδρομές, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ενίσχυσης του εθελοντισμού.