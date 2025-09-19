ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά: Σε εξέλιξη ακόμα η φωτιά στη ΔΕΔΙΣΑ- Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες

Παρ’ όλο που το μέτωπο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, σήμερα το πρωί, η παρουσία των πυροσβεστών παραμένει μεγάλη, όπως ήταν και καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας

Συνεχίζει να καίει η φωτιά στη ΔΕΔΙΣΑ, η οποία ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης, με τις αρχές να μην έχουν καταφέρει να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχειρούν, αυτή τη στιγμή, 6 περίπου πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, με την Πυροσβεστική να έχει καταφέρει να βελτιώσει κάπως, την κατάσταση στο πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά έχει κάψει χιλιάδες τόνους σκουπιδιών, καθώς ξέσπασε στον χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων των απορριμμάτων, που τοποθετούνται εκεί μετά την επεξεργασία τους στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ.

Στο δύσκολο έργο κατάσβεσης, από χθες επιχειρούν, εκτός από την Πυροσβεστική και εκσκαφικά μηχανήματα, τα οποία προσπαθούν να καλύψουν τα φλεγόμενα σκουπίδια με χώμα. Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν υδροφόρες από όλους τους δήμους και μηχανήματα από την 115 πτέρυγα μάχης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν ακόμη άγνωστες, ωστόσο το χειρότερο αλλά και πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η φωτιά θα καίει για αρκετές ημέρες.

Σε δηλώσεις του, χθες, ο δήμαρχος Χανίων τόνισε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να γίνει κανονικά η αποκομιδή των απορριμμάτων.https://flashnews.gr/

