Λασίθι:51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ στη Σητεία (19.9) και τον Αγιο Νικόλαο (20.9)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται το ταξίδι του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στο Λασίθι με τις εκδηλώσεις του σε Σητεία και Άγιο Νικόλαο.

Με σύνθημα «Ανατρέπουμε το παλιό,. ανοίγουμε το δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για νικήσει το δίκιο!», το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή δίνοντας ξανά το παρών σε δεκάδες πόλεις και στο Λασίθι μπαίνει στην νέα πεντηκονταετία του, παραμένοντας νέο, ζωντανό, επίκαιρο, γιατί αντανακλά τις αγωνίες, τις ελπίδες και τα όνειρα της νέας γενιάς, καλώντας το λαό και την πόλη για να αντραπεί το ’’παλιό’’, το σημερινό σύστημα των πολέμων, της αδικίας, της εκμετάλλευσης, να ανοίξει ο δρόμος στο ’’νέο’’, την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Σητείας ,στην κεντρική πλατεία Σητείας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πολιτική ομιλία από τον Ορφέα Δρακούλη μέλος του Γ.Π Κρήτης της ΚΝΕ και συναυλία με τους Δημήτρη Λέκκα και τα Χαμένα Όνειρα.
Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Αγίου Νικολάου ,στην λίμνη. Όπου το πρόγραμμα θα να περιλαμβάνει πολιτική ομιλία από τον Αντρέα Κοκοσάλη μέλος του Γ.Π Κρήτης του ΚΚΕ και συναυλία με το Σφάλμα και τους Cosmic Temptations.

Στον χώρο των φεστιβάλ θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο της ”Σύγχρονης Εποχής” και έκθεση με θέμα τον “ιμπεριαλιστικό πόλεμο”.

Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Οι γυναίκες «συναντούν» το 5ο Φεστιβάλ Κρήτης: Μουσική εκδήλωση «Φθινοπωρινή Χορωδιακή Συνάντηση» από τις «Μαεστρίνες»
Επόμενο άρθρο
Χανιά: Σε εξέλιξη ακόμα η φωτιά στη ΔΕΔΙΣΑ- Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
