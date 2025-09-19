ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Οι γυναίκες «συναντούν» το 5ο Φεστιβάλ Κρήτης: Μουσική εκδήλωση «Φθινοπωρινή Χορωδιακή Συνάντηση» από τις «Μαεστρίνες»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι γυναίκες «συναντούν» το 5ο Φεστιβάλ Κρήτης: Μουσική εκδήλωση «Φθινοπωρινή Χορωδιακή Συνάντηση» από τις «Μαεστρίνες» στο Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες», που υλοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά, με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσιάζεται η μουσική εκδήλωση «Φθινοπωρινή Χορωδιακή Συνάντηση», από τις «Μαεστρίνες», στο Θέατρο Ερωφίλη, στη Φορτέτζα, στο Ρέθυμνο, την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025, στις 9:00μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

Οι «Μαεστρίνες» μάς προσκαλούν σε ένα φθινοπωρινό μουσικό ταξίδι, ντυμένο με μελωδίες λαϊκών, έντεχνων και παραδοσιακών τραγουδιών.
Συμπράττουν οι χορωδίες:

• Μικτή χορωδία του Συνδέσμου Καλών Τεχνών-Ωδείο Ρεθύμνου «Chorus Rettimo Cantus»
• Δημοτική χορωδία Ρεθύμνου
• Μικτή χορωδία Πανεπιστημίου Κρήτης UOC Chorus
• Μικτή χορωδία ΕυΡΙΘΥ Chorus
Η παράλληλη δράση «Γυναίκες», του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

