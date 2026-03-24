Χανιά:Στην παρουσίαση του βιβλίου «Μέση Ανατολή 1945-2025, η τυραννία των προσδοκιών και των πεποιθήσεων»η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη συμμετείχε απόψε στην παρουσίαση του βιβλίου «Μέση Ανατολή 1945-2025, η τυραννία των προσδοκιών και των πεποιθήσεων». Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, στο ιστορικό Καφέ Κήπος μίλησαν οι συγγραφείς Κώστας Υφαντής, Κωνσταντίνος Φίλης, Αλέξανδρος Διακόπουλος και Μάκης Προβατάς. Η πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα χρήσιμο και επίκαιρο βιβλίο, ένα εργαλείο κατανόησης της Μέσης Ανατολής και ένα βιβλίο που γράφτηκε με σκοπό να διαβαστεί από πολύ κόσμο, χωρίς να προϋποθέτει κανείς να είναι ιστορικός ή πολιτικός επιστήμονας.

«Στο παρελθόν, η ελληνική εξωτερική πολιτική υπήρξε τόσο απορροφημένη από τη σχέση μας με την Τουρκία και δευτερευόντως τη σχέση μας με τις ΗΠΑ και την ΕΕ, που είχαμε αναπτύξει μια άρνηση να κοιτάξουμε στην πίσω αυλή μας. Ο πόλεμος όμως, πρώτα στην Γάζα και μετά στο Ιράν, μας υπενθύμισε ότι η γεωγραφία μας είναι το πεπρωμένο μας, και το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον» σημείωσε.

Στη συνέχεια η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν, στο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και στο ρόλο της Ελλάδας.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο. Δύσκολη οικονομικά, διότι και εμείς όπως και ο υπόλοιπος πλανήτης θα υποστούμε το κόστος της ενεργειακής κρίσης. Δύσκολη όμως και γεωπολιτικά, διότι βρισκόμαστε πολύ κοντά γεωγραφικά στον πόλεμο και στους κινδύνους που εγκυμονεί, από ένα θραύσμα πυραύλου μέχρι ένα προσφυγικό κύμα.

Ταυτόχρονα όμως, δεν θυμάμαι άλλη περίοδο όπου η Ελλάδα να είχε συγκεντρώσει τόσο μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο. Το γεγονός ότι μέσα σε πέντε ώρες από το αίτημα της κυπριακής κυβέρνησης, ο Κίμωνας, το καλύτερο πολεμικό πλοίο της Μεσογείου, η Ψαρά και 4 F-16 ήταν στην Κύπρο για να προστατεύσουν τον κυπριακό ελληνισμό, παρακινώντας και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να συνδράμουν και μετατρέποντας την προστασία της Κύπρου σε ευρωπαϊκή υπόθεση, στέλνει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελλάδα είναι πλέον μια σοβαρή χώρα, προετοιμασμένη ανά πάσα στιγμή για κάθε ενδεχόμενο.

Το γεγονός ότι ελληνικά συστήματα Patriots στην Βόρεια Ελλάδα προστατεύουν και την Βουλγαρία, ενώ αντίστοιχα στην Κάρπαθο προστατεύουν όλη εκείνη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, η οποία, όπως αποκάλυψε ο πόλεμος, είναι ουσιαστικά χωρίς επαρκή αεράμυνα, αναβαθμίζει την Ελλάδα σε πυλώνα αεράμυνας και ασφάλειας στην Νότια Ευρώπη. Και μην πιστεύετε ότι οι Σαουδάραβες θα ξεχάσουν ποια συστήματα αεράμυνας προστάτεψαν τις εγκαταστάσεις της Aramco από τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν» είπε.

«Αυτές οι επιτυχίες στο πεδίο, πάντοτε αμυντικά και πάντοτε ξεκαθαρίζοντας ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας, θωρακίζουν την άμυνα της χώρας, αναβαθμίζουν την γεωπολιτική της θέση, δικαιώνουν τις επιλογές της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και τιμούν τις θυσίες του ελληνικού λαού, ο οποίος από το υστέρημά του πληρώνει για να είναι ασφαλής.

Το σημαντικό είναι να γίνει αντιληπτό από όλους μας ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν δεδομένο ή αναπόφευκτο. Ούτε η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, ούτε ο κάθετος διάδρομος, ούτε η ισχυρή παραγωγή φθηνής ανανεώσιμης ενέργειας, ούτε οι επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας του κόσμου για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη μας.

Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα δύσκολων αποφάσεων αυτής της κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται και στο βιβλίο, η Ελλάδα από το 2019 αρχίζει επιτέλους για πρώτη φορά να είναι σημαντικός παράγοντας της περιοχής. Με την εμβάθυνση της στρατηγικής μας σχέσης με το Ισραήλ, με τις οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών με Ιταλία και Αίγυπτο, με την αναβάθμιση των σχέσεων μας με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και Ινδία και φυσικά με την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας μας με τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα είναι μέσα σε όλες τις συμφωνίες που αφορούν την Μεσόγειο.

Η Ελλάδα σήμερα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Είναι μέσα σε αυτές και τις επηρεάζει. Και αυτό είναι αναγκαίο διότι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός του Καναδά στο Νταβός, «εάν δεν είσαι στο τραπέζι, είστε στο μενού». Σε μια περιοχή που αλλάζει, σε έναν κόσμο που γίνεται πιο ασταθής, η χώρα μας αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί με αυτοπεποίθηση και με σοβαρότητα.

Επαναλαμβάνω, τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν δεδομένο. Και τίποτα από όλα αυτά δεν πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο ούτε στο μέλλον. Γιατί μπορεί η γεωγραφία να μην αλλάζει. Αλλάζει όμως η ικανότητά μας να την αξιοποιούμε. Και με αυτήν την κυβέρνηση, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δείχνει ότι ξέρει πού βρίσκεται, τι θέλει και πώς να το πετύχει.