ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά : Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά και όπλα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στα Χανιά

Κατασχέθηκαν 114 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 αεροβόλα όπλα ,ζυγαριά

Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών την 02.12.2025 από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και του Αστυνομικού Τμήματος Αποκορώνου πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία ημεδαπού, σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 114,16 γραμμάρια κοκαΐνης
• 2 αεροβόλα όπλα
• Ζυγαριά
• μαχαίρι
• -2- κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη: Τι ερευνούν αρχές για την τραγωδία...

0
Τραγικό ναυάγιο σημειώθηκε νότια της Κρήτης, όπου εντοπίστηκε μια...

Σημαντικές ειδήσεις στην ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού.

0
Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Δεκέμβριος ξεκίνησε με...

Κρήτη: Τι ερευνούν αρχές για την τραγωδία...

0
Τραγικό ναυάγιο σημειώθηκε νότια της Κρήτης, όπου εντοπίστηκε μια...

Σημαντικές ειδήσεις στην ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού.

0
Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Δεκέμβριος ξεκίνησε με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σημαντικές ειδήσεις στην ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού.
Επόμενο άρθρο
Κρήτη: Τι ερευνούν αρχές για την τραγωδία με τους 17 νεκρούς μετανάστες σε μισοβυθισμένη λέμβο – Δύο επιζώντες σε νοσοκομείο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη: Τι ερευνούν αρχές για την τραγωδία με τους 17 νεκρούς μετανάστες σε μισοβυθισμένη λέμβο – Δύο επιζώντες σε νοσοκομείο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τραγικό ναυάγιο σημειώθηκε νότια της Κρήτης, όπου εντοπίστηκε μια...

Μητσοτάκης σε αγρότες: Ακραία μορφή διαμαρτυρίας τα μπλόκα – Η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντα ανοιχτή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αναφορά στους αγρότες αρχίζει η εβδομαδιαία ανάρτηση του...

Σημαντικές ειδήσεις στην ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Δεκέμβριος ξεκίνησε με...

Κρήτη:59 χρόνια από το ναυάγιο του «Ηράκλειον» στη Φαλκονέρα με τους 217 νεκρούς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στις ελληνικές θάλασσες Ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST