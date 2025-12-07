Χανιά : Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά και όπλα

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στα Χανιά

Κατασχέθηκαν 114 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 αεροβόλα όπλα ,ζυγαριά

Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών την 02.12.2025 από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και του Αστυνομικού Τμήματος Αποκορώνου πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία ημεδαπού, σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 114,16 γραμμάρια κοκαΐνης

• 2 αεροβόλα όπλα

• Ζυγαριά

• μαχαίρι

• -2- κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.