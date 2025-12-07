ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τι ερευνούν αρχές για την τραγωδία με τους 17 νεκρούς μετανάστες σε μισοβυθισμένη λέμβο – Δύο επιζώντες σε νοσοκομείο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τραγικό ναυάγιο σημειώθηκε νότια της Κρήτης, όπου εντοπίστηκε μια μισοβυθισμένη φουσκωτή λέμβος, η οποία είχε σχεδόν ξεφουσκώσει και ήταν γεμάτη νερό. Πλοίο του Λιμενικού που προσέγγισε το σημείο βρήκε μέσα στη λέμβο 17 νεκρούς ανθρώπους.

Το «πλωτό φέρετρο» εντοπίστηκε 36 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας από τουρκικό σκάφος, το οποίο ενημέρωσε άμεσα το Ελληνικό Λιμενικό. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν ενήλικοι και ανήλικοι, ενώ δύο ακόμη άτομα βρέθηκαν ζωντανά, σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, με συμπτώματα υποθερμίας και πιθανής ασιτίας. Παραμένει άγνωστο πόσες ημέρες είχαν παραμείνει στη θάλασσα.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η λέμβος να ήταν μία από τις επτά βάρκες που είχαν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα να κινούνται προς την Κρήτη. Ωστόσο, στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιβαίνοντες είχαν βρεθεί καλά στην υγεία τους.

Οι σοροί των 17 θυμάτων μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου φυλάσσονται σε ειδικό φορτηγό-ψυγείο λόγω έλλειψης χώρου στο νεκροτομείο. Αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά οι νεκροψίες – νεκροτομές, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου για κάθε άτομο ξεχωριστά.

Οι δύο επιζώντες, ηλικίας 16 και 20 ετών, νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Σύμφωνα με τις ιατρικές πληροφορίες, έχουν συνέλθει, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και επικοινωνούν με τους γιατρούς, ενώ αναμένεται να δώσουν σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες του ναυαγίου.https://www.ertnews.gr/

placeholder text

Χανιά : Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά και όπλα
