Σημαντικές ειδήσεις στην ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού.

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Δεκέμβριος ξεκίνησε με εξελίξεις σε ζητήματα που επηρεάζουν και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των ανθρώπων στον Δήμο μας. Ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας, την αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πύλης Αγίου Γεωργίου, το ανακαινισμένο «Μαρίνα», και αρκετά ακόμα.

Ας διατρέξουμε τις εξελίξεις μαζί:

🔘 Η ψηφιακή τεχνολογία σύμμαχος στην βελτίωση της καθημερινότητας

Με στοχευμένες παρεμβάσεις, υλοποιούμε τη δέσμευσή μας και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία, εκσυγχρονίζουμε τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων στο Δήμο μας.

Ειδικότερα:

1. Αναβαθμίσαμε την πλατφόρμα ψηφιακής εξυπηρέτησης του Δήμου Ηρακλείου παρέχοντας 120 επιπλέον υπηρεσίες (από 15 που υπήρχαν) οι οποίες μπορούν να ολοκληρωθούν 100% ηλεκτρονικά, άμεσα και με ασφάλεια, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία πολιτών στις Δημοτικές Υπηρεσίες, χωρίς ουρές στα γκισέ, χωρίς ταλαιπωρία.

Ο Δήμος μας ενισχύεται στον τομέα της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του χρόνου διεκπεραίωσης και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, αρκεί να αναλογιστούμε ότι για το 2025 ο Δήμος Ηρακλείου έχει εξυπηρετήσει περίπου 25.000 ψηφιακά αιτήματα πολιτών, την ίδια στιγμή που ένας πολύ μεγαλύτερος Δήμος, αυτός της Θεσσαλονίκης, έχει εξυπηρετήσει 29.000.

Σήμερα στο Ηράκλειο, πολίτες και επιχειρήσεις έχουν πλέον πρόσβαση σε 170 υπηρεσίες ηλεκτρονικά, 135 από τις οποίες στον «4ο βαθμό» της ολοκληρωμένης ψηφιακής εξυπηρέτησης. Στα σχόλια μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο για να δείτε και τις 170 υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.

2. Τοποθετήσαμε 16 νέα ηλιακά παγκάκια (και τις επόμενες μέρες τοποθετούμε δυο ακόμη) με δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών, όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και τις συνοικίες του Ηρακλείου.

3. Εγκαταστήσαμε τρία συστήματα καταγραφής επιπτώσεων σεισμικής δραστηριότητας σε αντίστοιχα δημοτικά κτίρια στις Βασιλειές, στην οδό Μάχης Κρήτης και στην οδό Ανδρόγεω, με στόχο την άμεση μέτρηση της επίδρασης των σεισμών.

4. Ολοκληρώσαμε την εκπαίδευση των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χρήση των εννέα σετ τηλεϊατρικής που θα προμηθευτούν άμεσα. Κάθε σετ αποτελείται από tablet και διασυνδεδεμένο ασύρματο εξοπλισμό για τη διενέργεια εξετάσεων και συγχρονίζεται με το προφίλ κάθε δημότη στο Cloud που είναι προσβάσιμο σε επαγγελματίες υγείας.

5. Προγραμματίζουμε την τοποθέτηση νέων στάσεων λεωφορείων που θα λειτουργούν 100% με ηλιακή ενέργεια.

Πρόκειται για καινοτομίες στο πλαίσιο του έργου για τις δράσεις έξυπνης πόλης και βιωσιμότητας του Δήμου Ηρακλείου που ξεκίνησε από την προηγούμενη και συνεχίζεται από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Τα έργα υλοποιούνται με τη φροντίδα του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού, του Τάσου Τσατσάκη και των συνεργατών μας. Τους ευχαριστώ όλους για τα ουσιαστικά αποτελέσματα.

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της πύλης Αγίου Γεωργίου βρίσκονται στο τελικό στάδιο και ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το άνοιγμα του περάσματος που θα ενώσει ξανά, μετά από χρόνια, την λ. Ικάρου με την πλ. Ελευθερίας.

Η επαναλειτουργία της πύλης θα συνοδευτεί με έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στα 100 χρόνια του ΟΦΗ, με υλικό που θα απεικονίζει τη σχέση του ΟΦΗ με τα «χεντέκια», την τάφρο και τα Ενετικά Τείχη, τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του. Τότε που οι προπονήσεις και οι αγώνες διαφόρων αθλημάτων, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, γινόταν στους ελεύθερους χώρους της ενετικής οχύρωσης της πόλης μας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ για τον εορτασμό των 100 ετών του Ομίλου, αλλά και στον σχεδιασμό μας για την ανάδειξη άγνωστων όψεων των Τειχών και της ιστορικής σχέσης των ανθρώπων της πόλης με το μνημειακό συγκρότημα.

🔘 Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πύλης Αγίου Γεωργίου

Ανοίγοντας την πύλη του Αγίου Γεωργίου δοκιμάζουμε πληροφοριακά συστήματα που θα επενδύουν τις καθημερινές διαδρομές όλων μας μέσα στην πόλη μέσα από τα Τείχη, τις πύλες και τις στοές τους, σύμφωνα με την αρχική δέσμη ιδεών που παρουσιάσαμε ξεκινώντας (αρχές του 2024) την προσπάθεια που καρποφόρησε με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης και την παραχώρηση των Ενετικών Τειχών από το Υπουργείο Πολιτισμού στον Δήμο μας.

Περισσότερα γι’ αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολύ σύντομα.

🔘 Κερδίζει τις εντυπώσεις το ανακαινισμένο «Μαρίνα»

Μαζί με τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη και Μάρα Παναγιωτάκη αντίστοιχα και μέλη της Δημοτικής μας Αρχής, είδαμε από κοντά το αποτέλεσμα της ανακαίνισης του «Μαρίνα».

Έχουν περάσει οκτώ μήνες μετά την συμφωνία που πετύχαμε, ώστε να παραμείνει στην διαχείριση του Δήμου μας. Οκτώ μήνες από μια απόφαση που πήραμε λαμβάνοντας υπόψη και όλη την ιστορία του «Μαρίνα». Μια ιστορία 40 ετών που ξεκινάει από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν πέρασε στο Δήμο με πρόταση του τότε επικεφαλής του Λιμενικού Ταμείου Μανώλη Βασιλάκη,

η οποία έγινε αποδεκτή από την Δημοτική Αρχή του Μανώλη Καρέλη με την συμφωνία όλων των δημοτικών παρατάξεων, της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης, στην οποία ηγείτο ο Ανδρέας Καλοκαιρινός και της ελάσσονος στην οποία ηγείτο ο Φοίβος Ιωαννίδης.

Το «Μαρίνα» ήταν η βάση για την πρώτη Δημοτική Επιχείρηση, τη ΔΕΤΑΗ (Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου) που στη συνέχεια μετεξελίχθηκε στη ΔΕΠΤΑΗ και έπειτα στη ΔΕΠΑΝΑΛ. Ήταν το ξεκίνημα των Δημοτικών Επιχειρήσεων και αυτό έχει την αξία του, διότι είναι ένα μέρος της ιστορίας του Δήμου. Αλλά γιατί το «Μαρίνα»;

Διότι ο Δήμος Ηρακλείου θεωρούσε και εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι σημαντικό σε αυτή την θέση, στην καρδιά του Βενετσιάνικου λιμανιού, να υπάρχει μια δραστηριότητα αναψυχής που να είναι προσιτή και ταυτόχρονα ποιοτική. Υπάρχει κοινωνικό πρόσημο σε αυτή τη δραστηριότητα που άλλωστε πρέπει να χαρακτηρίζει και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και την δραστηριότητα του Δήμου στο σύνολο του.

Έτσι λοιπόν, οκτώ μήνες μετά από την συμφωνία την οποία πετύχαμε και με την ΔΕΠΑΝΑΛ να έχει απαλλαγεί από ένα πολύ μεγάλο βάρος και να μπορεί πλέον να αναπτυχθεί επιχειρηματικά με έναν καθαρό ορίζοντα, προχωρήσαμε σε αυτή την ανακαίνιση, με αύξηση της δυναμικότητας, βελτίωση της λειτουργικότητας, ποιότητα χωρίς σπατάλη, με μέτρο και με καλό γούστο. Το «Μαρίνα» εξακολουθεί να είναι προσιτό σε όλους. Αυτό είναι που κυρίως θέλαμε να εξασφαλίσουμε.

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Κώστα Βαρβεράκη, την Αντιπρόεδρο Μάρα Παναγιωτάκη και όλα τα μέλη του Δ.Σ., την αρχιτέκτονα της ΔΕΠΑΝΑΛ Έλντα Κλαδάκη, τους τεχνικούς μας με επικεφαλής τον Τάκη Κουγκούλιο, τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Μιχάλη Ριζικιανάκη, την Μαίρη Γεωργίου που έχει την ευθύνη του «Μαρίνα» και όλους τους συνεργάτες μας για το αποτέλεσμα.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τον εορτασμό του Πολιούχου της Νέας Αλικαρνασσού Αγίου Νικολάου, την πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, τη Λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της Εικόνας του Αγίου Νικολάου, καθώς και τον Αγιασμό των υδάτων στη θάλασσα.

• Τη βράβευση του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα του Δήμου μας Νίκου Κονταράκη με το Βραβείο Διακεκριμένου Αποφοίτου «Ελευθέριος Ν. Οικονόμου» του Τμήματος Φυσικής. Ο Νίκος είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος, και στη συνέχεια της Ιατρικής Σχολής, ταγμένος εδώ και πολλά χρόνια στο λειτούργημα της δημόσιας υγείας προς όφελος των κατοίκων της υπαίθρου του Δήμου μας, από τους οποίους είναι ιδιαίτερα (και δικαιολογημένα) αγαπητός.

Η ομιλία του στην αντιφώνηση της βράβευσής του για την ανθρώπινη κοινωνική διάσταση των τεχνικών επιτευγμάτων που βασίζονται στη φυσική ήταν ένα εντυπωσιακό επίτευγμα πυκνότητας και σαφήνειας που δικαίωσε την έννοια της ενσυναίσθησης, όπως αναφερόταν στον τίτλο της.

• Τα προληπτικά μέτρα που λάβαμε για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας Byron που έπληξε και την Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες και την αξιοποίηση του Επιχειρησιακού Κέντρου που έχουμε δημιουργήσει το οποίο αποτελεί τον πυρήνα συντονισμού όλων των Υπηρεσιών μας, σε 24ωρη βάση.

• Τη συνάντηση που πραγματοποίησα στη Λότζια με την Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα Laurence Auer, την Επίτιμη Πρόξενο της Γαλλίας στο Ηράκλειο Σοφία Τσαντηράκη, την Διευθύντρια του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου Κατερίνα Μανάλη και τον Ακόλουθο επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας της Πρεσβείας και αναπληρωτή Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος Matthieu Abgrall.

• Την αναβάθμιση του τηλεφωνικού συστήματος της ΔΕΥΑΗ με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

• Την συνέχιση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων στον Δήμο μας, με μεθοδικότητα, διαφάνεια και προτεραιοποίηση σε συνεργασία τις Δημοτικές Κοινότητες.

• Τη νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen του Δήμου Ηρακλείου, που υλοποιείται με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Τις εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια που διοργάνωσαν:

1. Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού με την φροντίδα της Αντιδημάρχου Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη και τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και αρχών στο Πολύκεντρο Νεολαίας, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη διαμόρφωση υπεύθυνης οδηγικής κουλτούρας.

2. Το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου και ο Διοικητής του Στέλιος Καρακούδης, στην οποία συμμετείχα παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής μας Αρχής για το θέμα. Η Οδική Ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Δήμο Ηρακλείου και τη συνδυάζουμε με την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε να μπορούμε να κινηθούμε όχι μόνο με το αυτοκίνητο αλλά και πεζοί ή με ποδήλατο, με οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένες προτεραιότητες, όπως είναι:

– Η Κανονιστική Πράξη για την αποκατάσταση δρόμων από τις εκσκαφές εταιριών.

– Η μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού.

– Τα εκτεταμένα έργα οδοποιίας.

– Η κατασκευή νέων πεζοδρομίων σε περισσότερα από 14 οδικά χιλιόμετρα στον αστικό ιστό.

– Οι 27 υπερυψωμένες διαβάσεις σε σχολεία.

– Οι 35 συν 5 έξυπνες διαβάσεις πεζών.

– Ο σχεδιασμός για τον υπερδιπλασιασμό της δυνατότητας ποδηλάτων έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα 13 χιλιόμετρα σε συγκεκριμένες διαδρομές.

– Ο σχεδιασμός για την αντικατάσταση του συνόλου των (γερασμένων) φωτεινών σηματοδοτών της πόλης μας με «έξυπνα φανάρια».

Ελπίζω και εύχομαι οι πρωτοβουλίες μας να δώσουν ώθηση όχι απλώς σε συνεργασίες, αλλά σε μια ισχυρή συμμαχία με σκοπό την αλλαγή κουλτούρας στη μετακίνηση και την ενίσχυση της Βιώσιμης Κινητικότητας.

• Την ενημερωτική δράση για την προαγωγή της υγείας για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για Αστέγους». Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του επιστημονικού προσωπικού του Δημοτικού Ιατρείου και της 4ης ΤΟΜΥ, με τη φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας.

• Την τακτική ετήσια κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στην οποία προήδρευσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και του Ιδρύματος Νικήτας Κακλαμάνης και συμμετείχα ως μέλος του Δ.Σ..

• Τις εορταστικές δράσεις του Κ.Η.Φ.Η Παλιανής και Τεμένους, του ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Αγίου Ιωάννη Κνωσού και Νέας Αλικαρνασσού, καθώς και την ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ στο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Κατσαμπά.

📌 Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα:

• Τη Δευτέρα 7/12, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή του κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου με σκοπό την αξιοποίηση τμήματος του κοιμητηρίου (που δεν χρησιμοποιείται) ως κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, τη δημιουργία αυλής για το 16ο Δημοτικό Σχολείο, τη βελτίωση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης. Εισηγούμαστε επίσης την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Κομμωτηρίου.

• Την Τρίτη 7/12, εισηγούμαστε στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση διάρκειας δυο μηνών, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Τμήματος Μελετών και Πρασίνου.

• Την Πέμπτη 11/12, θα συναντηθώ στην Αθήνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, με ατζέντα που περιλαμβάνει τις ανάγκες των μεγάλων αθλητικών υποδομών της πόλης μας που βρίσκονται στην ευθύνη του Δήμου.

• Ανακοινώνουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις την περίοδο των εορτών στα Ενετικά Τείχη, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού σε εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης στην οποία αναφέρθηκα και παραπάνω.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!