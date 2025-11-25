ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σύλληψη ατόμου με όπλα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά

Κατασχέθηκαν -2- κυνηγετικά όπλα, -2- τυφέκια με διόπτρα και -778 – φυσίγγια

Συνελήφθη χθες (24.11.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Σφακίων 41χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής και γενικότερα την πρόληψη της εγκληματικότητας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του ημεδαπού

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 κυνηγετικά όπλα
• 2 τυφέκια με διόπτρα
• 778 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Xανιά:Παζάρι «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από...

0
Μην πετάς ό,τι μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί! Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης...

Ρέθυμνο:Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο συμμετέχει στο Πανρεθεμνιώτικο συλλαλητήριο...

0
ΤΟ Ε.Κ.Ρ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ...

Xανιά:Παζάρι «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από...

0
Μην πετάς ό,τι μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί! Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης...

Ρέθυμνο:Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο συμμετέχει στο Πανρεθεμνιώτικο συλλαλητήριο...

0
ΤΟ Ε.Κ.Ρ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Xανιά:Παζάρι «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και τον Δήμο Χανίων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (EWWR 2025)
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Σύλληψη πέντε ατόμων με μικρό οπλοστάσιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -5- ημεδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο...

Στοιχεία-σοκ από τον ΟΗΕ: Μία γυναίκα δολοφονείται από δικό της άνθρωπο κάθε 10 λεπτά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την περασμένη χρονιά, 83.000 χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια μετατράπηκαν...

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Σημαντική γιορτή για την Ορθοδοξία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Xανιά:Παζάρι «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και τον Δήμο Χανίων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (EWWR 2025)

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μην πετάς ό,τι μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί! Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST