Χανιά:Σύλληψη ατόμου με όπλα

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά

Κατασχέθηκαν -2- κυνηγετικά όπλα, -2- τυφέκια με διόπτρα και -778 – φυσίγγια

Συνελήφθη χθες (24.11.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Σφακίων 41χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής και γενικότερα την πρόληψη της εγκληματικότητας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του ημεδαπού

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 κυνηγετικά όπλα

• 2 τυφέκια με διόπτρα

• 778 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.