ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Xανιά:Παζάρι «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και τον Δήμο Χανίων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (EWWR 2025)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μην πετάς ό,τι μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί!

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, υπενθυμίζουν στους πολίτες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών για το Παζάρι «Ανταλλαγής», μια δράση που προωθεί τη μείωση των αποβλήτων μέσα από τη προσφορά και την επαναχρησιμοποίηση.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Σφακίων συνδράμει στη δράση, καθώς σχολεία του Δήμου συμβάλλουν προσφέροντας συσκευές που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο σχετικού Σχολικού Διαγωνισμού για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν απλά να προσφέρουν συσκευές που λειτουργούν, αλλά δεν τους είναι πλέον απαραίτητες.
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές που συγκεντρώνονται:

• Μικρές οικιακές συσκευές: καφετιέρες, μίξερ, σίδερα, τοστιέρες, ηλεκτρικές σκούπες, σεσουάρ μαλλιών κ.λπ.
• Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών: laptop, πληκτρολόγια, οθόνες υπολογιστών, ποντίκια, κινητά τηλέφωνα, σταθερά τηλέφωνα κ.λπ.

• Άλλα ηλεκτρικά είδη καθώς και είδη που λειτουργούν με μπαταρίες: παιδικά παιχνίδια, ρολόγια κ.λπ.
Σημείωση: Για ογκώδεις συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά κ.λπ.), υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης της αντίστοιχης φωτογραφίας τους, κατόπιν συνεννόησης, ώστε να εκτεθούν στον πάγκο του παζαριού.

Όλες οι συσκευές θα διατεθούν δωρεάν στο Παζάρι «Ανταλλαγής», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Σάββατο, στην είσοδο του Δημαρχείου Χανίων (Κυδωνίας 29), από 11:00 έως 15:00.
Η διαδικασία είναι απλή:
Καλέστε στο 28210 91888 (εσωτ. 717 ή 701), από 08:15 – 15:00, έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου για να δηλώσετε τα προϊόντα που θέλετε να προσφέρετε και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο συμμετέχει στο Πανρεθεμνιώτικο συλλαλητήριο...

0
ΤΟ Ε.Κ.Ρ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ...

Νέος γύρος κινητοποιήσεων: Αγρότες με τρακτέρ σε...

0
Από τις 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου οι αγρότες...

Ρέθυμνο:Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο συμμετέχει στο Πανρεθεμνιώτικο συλλαλητήριο...

0
ΤΟ Ε.Κ.Ρ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ...

Νέος γύρος κινητοποιήσεων: Αγρότες με τρακτέρ σε...

0
Από τις 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου οι αγρότες...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο συμμετέχει στο Πανρεθεμνιώτικο συλλαλητήριο για την υγεία στις 27 Νοεμβρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στοιχεία-σοκ από τον ΟΗΕ: Μία γυναίκα δολοφονείται από δικό της άνθρωπο κάθε 10 λεπτά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την περασμένη χρονιά, 83.000 χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια μετατράπηκαν...

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Σημαντική γιορτή για την Ορθοδοξία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

25η Νοεμβρίου:Την πανεύφημον νύμφην Χριστού υμνήσωμεν, Αικατερίναν την θείαν και πολιούχον Σινά.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αγία μας Εκκλησία ονομάζει την Αγία Αικατερίνη «πανεύφημον...

25η Νοεμβρίου : Εορτή Αγίας Αικατερίνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αγία Αικατερίνη πότισε με το αίμα της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST