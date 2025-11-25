Xανιά:Παζάρι «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και τον Δήμο Χανίων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (EWWR 2025)

Μην πετάς ό,τι μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί!

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, υπενθυμίζουν στους πολίτες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών για το Παζάρι «Ανταλλαγής», μια δράση που προωθεί τη μείωση των αποβλήτων μέσα από τη προσφορά και την επαναχρησιμοποίηση.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Σφακίων συνδράμει στη δράση, καθώς σχολεία του Δήμου συμβάλλουν προσφέροντας συσκευές που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο σχετικού Σχολικού Διαγωνισμού για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν απλά να προσφέρουν συσκευές που λειτουργούν, αλλά δεν τους είναι πλέον απαραίτητες.

Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές που συγκεντρώνονται:

• Μικρές οικιακές συσκευές: καφετιέρες, μίξερ, σίδερα, τοστιέρες, ηλεκτρικές σκούπες, σεσουάρ μαλλιών κ.λπ.

• Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών: laptop, πληκτρολόγια, οθόνες υπολογιστών, ποντίκια, κινητά τηλέφωνα, σταθερά τηλέφωνα κ.λπ.

• Άλλα ηλεκτρικά είδη καθώς και είδη που λειτουργούν με μπαταρίες: παιδικά παιχνίδια, ρολόγια κ.λπ.

Σημείωση: Για ογκώδεις συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά κ.λπ.), υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης της αντίστοιχης φωτογραφίας τους, κατόπιν συνεννόησης, ώστε να εκτεθούν στον πάγκο του παζαριού.

Όλες οι συσκευές θα διατεθούν δωρεάν στο Παζάρι «Ανταλλαγής», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Σάββατο, στην είσοδο του Δημαρχείου Χανίων (Κυδωνίας 29), από 11:00 έως 15:00.

Η διαδικασία είναι απλή:

Καλέστε στο 28210 91888 (εσωτ. 717 ή 701), από 08:15 – 15:00, έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου για να δηλώσετε τα προϊόντα που θέλετε να προσφέρετε και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.