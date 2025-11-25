Ρέθυμνο:Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο συμμετέχει στο Πανρεθεμνιώτικο συλλαλητήριο για την υγεία στις 27 Νοεμβρίου

ΤΟ Ε.Κ.Ρ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου εκφράζει την αμέριστη στήριξη και την συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των υγειονομικών για Δωρεάν Δημόσια Υγεία για όλους και καλεί όλους τους πολίτες του Ρεθύμνου να πάρουν μέρος στο Πανρεθεμιώτικο Συλλαλητήριο για την Υγεία την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 στις 6 μ.μ. στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της Παγκρήτιας κοινής μέρας δράσης για την Υγεία, με κύρια αιτήματα :

1) Πλήρη στελέχωση όλων του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, της ΠΦΥ του νομού Ρεθύμνου και του ΕΚΑΒ με το αναγκαίο ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης. Αύξηση οργανικών θέσεων. Ταυτόχρονη ανοικτή προκήρυξη ΟΛΩΝ των κενών θέσεων με κίνητρα.

2) Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

3) Να μην συγχωνευτεί/κλείσει κανένα τμήμα, νοσοκομείο, κέντρο υγείας. Όχι στο νέο «χάρτη υγείας».

4) Άμεση ενίσχυση δομών ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων με μόνιμο προσωπικό. Όχι στη συγχώνευση δομών ψυχικής υγείας

5) Κατάργηση των πληρωμών των ασθενών. Κατάργηση συμμετοχής για φάρμακα, εξετάσεις, νοσηλείες.

6)Όχι στη μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια λειτουργίας. Να παρθεί πίσω το μέτρο εισόδου ιδιωτών γιατρών στα νοσοκομεία. Κατάργηση πληρωμής ασθενών στα απογευματινά ιατρεία/χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων. Όχι σε εκχώρηση υπηρεσιών ΕΣΥ σε εργολάβους.

7) Επαρκής αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση υγείας, σύμφωνα με τις ανάγκες.

8) Αύξηση 20% βασικού μισθού, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, διπλασιασμό ωρομισθίου εφημερίας.

9) Ένταξη στα ΒΑΕ όλων των υγειονομικών.

10) Να μην εφαρμοστεί ο νόμος για το 13ωρο. Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Σταθερό ωράριο, 6ωρο-5ημερο-30ωρο (για ΒΑΕ).

11) Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου ενώνει τη φωνή του με τους εργαζόμενους στην Υγεία και απαιτεί από την Κυβέρνηση την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα για όλους, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εμπόρευμα.