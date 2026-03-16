ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:«Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά για την απώλεια του διακεκριμένου δικηγόρου, και επί ετών προέδρου του Δ.Σ.Χ., Δημητρίου Ποντικάκη»

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο του Δημήτρη Ποντικάκη, διακεκριμένου δικηγόρου και επί σειρά ετών Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.

Ο Δημήτρης Ποντικάκης υπηρέτησε επί δεκαετίες και από τη θεσμική θέση του προέδρου του Δ.Σ.Χ., τη δικηγορία με ακεραιότητα, συνέπεια και ανιδιοτέλεια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και λειτουργία της τοπικής Νομικής Κοινότητας. Η πολύτιμη προσφορά του στον θεσμό της δικαιοσύνης και η αφοσίωσή του στα ζητήματα του δικηγορικού σώματος, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον Νομικό κόσμο των Χανίων.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον Νομικό κόσμο των Χανίων και στις καρδιές όλων, όσοι εκτιμούσαμε το ήθος και την αφοσίωσή του, στην Νομική Επιστήμη.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στο Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων.

