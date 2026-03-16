Λευτέρης Αυγενάκης «Η Ελλάδα έχει πλέον ρόλο πρωταγωνιστή – Η Κρήτη σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά»

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας αλλά και στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης αναφέρθηκε ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον δημοσιογράφο Νίκο Αγγελάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89.8 FM.

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο, ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της άμεσης αντίδρασης της Ελλάδας.

Όπως σημείωσε, η αποστολή ελληνικής δύναμης στην Κύπρο αποτέλεσε μια άμεση και ξεκάθαρη κίνηση στήριξης προς ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται σε κατάσταση απειλής.

«Η Ελλάδα έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι όταν ένα κράτος-μέλος απειλείται, οι Ευρωπαίοι οφείλουμε να στεκόμαστε ενωμένοι. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν απολύτως πατριωτική και υπεύθυνη, δείχνοντας άμεσα αντανακλαστικά που ακολουθούν και άλλοι ηγέτες», τόνισε.

Παράλληλα επισήμανε ότι ο πόλεμος δημιουργεί ήδη σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως λόγω των δυσκολιών στη μεταφορά καυσίμων και εμπορευμάτων.

Μέτρα για την ακρίβεια και προστασία των πολιτών

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε και στα φαινόμενα αισχροκέρδειας που εμφανίζονται σε περιόδους κρίσεων, επισημαίνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα.

«Με γρήγορες κινήσεις επιβλήθηκαν πλαφόν σε καύσιμα και σε βασικά προϊόντα πρώτης ανάγκης, ενώ υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις και για τα νησιά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει άμεση κατανόηση των προβλημάτων της αγοράς και των πολιτών», ανέφερε.

Τόνισε ωστόσο ότι τα προβλήματα ενδέχεται να ενταθούν εάν η σύγκρουση συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση ώστε να αποκατασταθούν οι θαλάσσιες οδοί μεταφοράς εμπορευμάτων και καυσίμων.

Σταθερή εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ο Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε ότι, παρά τη φθορά που είναι φυσιολογικό να προκύπτει μετά από χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης από τους πολίτες.

Όπως σημείωσε, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η παράταξη παραμένει ισχυρή και σταθερή επιλογή για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, γεγονός που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν πολιτικό που βρίσκεται σταθερά στο τιμόνι της χώρας σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων και μεγάλων προκλήσεων.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα κλίμα σταθερότητας, εμπιστοσύνης και ενότητας στην ελληνική κοινωνία. Με σοβαρότητα, σχέδιο και αποφασιστικότητα οδηγεί τη χώρα μπροστά, ενισχύοντας τη διεθνή της εικόνα και διασφαλίζοντας μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της σε ευρωπαϊκό, βαλκανικό και μεσογειακό επίπεδο, αποκτώντας ενεργό ρόλο και αξιοπιστία στη διεθνή σκηνή.

Πολιτικό σκηνικό και αντιπολίτευση

Αναφερόμενος στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ο κ. Αυγενάκης σχολίασε την εικόνα της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι καταγράφεται μια αδυναμία σύνδεσης της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ με την εκλογική του βάση.

Όπως ανέφερε, ενώ το κόμμα καταγράφει ένα συγκεκριμένο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις, το ποσοστό εμπιστοσύνης προς τον πρόεδρο του κόμματος δεν ξεπερνά το 5-6%.

«Η χώρα χρειάζεται ισχυρή και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση», σημείωσε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, εξακολουθεί να διατηρεί υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης από τους πολίτες, λόγω της σταθερότητας και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

«Η Ελλάδα από παρίας έγινε πρωταγωνιστής»

Ο πρώην Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή της θέση.

«Η χώρα μας δημιουργεί ένα δίχτυ ασφαλείας για τους Έλληνες πολίτες και από παρίας της Ευρώπης την περίοδο Τσίπρα έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή σε ευρωπαϊκό, βαλκανικό και μεσογειακό επίπεδο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στην κοινωνία, το οποίο οι πολίτες αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το πολιτικό τοπίο της Αριστεράς

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς, σημειώνοντας ότι το πολιτικό τοπίο παραμένει κατακερματισμένο και ασαφές. Ειδική αναφορά έκανε και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αναθεωρήσει την πολιτική του διαδρομή.

«Γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί διαφορετικά η περίοδος της διακυβέρνησής του, μεταθέτοντας ευθύνες σε συνεργάτες και στελέχη της τότε κυβέρνησης», σημείωσε.

Σε πλήρη εξέλιξη το νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελλίου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Αυγενάκης και στα μεγάλα έργα υποδομών της Κρήτης, τονίζοντας ότι το νησί βρίσκεται σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά. Όπως ανέφερε, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι, μαζί με στελέχη των τοπικών κομματικών οργανώσεων και των επιμελητηρίων.

Κατά την επίσκεψη έγινε αναλυτική ενημέρωση από στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΔΑΗΚ για την πρόοδο του έργου.

Το έργο, προϋπολογισμού άνω των 625 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ:

• ο πύργος ελέγχου

• ο αεροσταθμός

• και βασικές κτηριακές υποδομές

έχουν ήδη πάρει την τελική τους μορφή.

Το κτήριο του τερματικού σταθμού, συνολικής επιφάνειας 93.000 τ.μ., βρίσκεται επίσης σε πολύ προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης. Η κατασκευαστική ολοκλήρωση του έργου αναμένεται το 2027, οπότε θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις.

Το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να εξυπηρετεί πάνω από 15 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, έναντι περίπου 10 εκατομμυρίων που εξυπηρέτησε στο peak του το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Λευτέρης Αυγενάκης και στις οδικές υποδομές της Κρήτης, τονίζοντας ότι για την πραγματική και ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού απαιτείται η προώθηση του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ), ενός έργου με το οποίο – όπως σημείωσε – έχει ταυτιστεί διαχρονικά.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη στην Κρήτη χωρίς έναν σύγχρονο νότιο οδικό άξονα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, την ώρα που ο ΒΟΑΚ προχωρά και εξελίσσεται με ενεργά εργοτάξια, ο νότος του νησιού εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου οδικού δικτύου, παρά τη σημασία του για την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και τη λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο:

• οι παρακάμψεις Τυμπακίου και Μοιρών υλοποιούνται από την Περιφέρεια Κρήτης

• υπάρχουν ώριμες μελέτες για τα τμήματα Καστέλλι – Στόλοι – Πραιτώρια από τον ΟΑΚ

Ωστόσο παραμένουν δύο κρίσιμα «τυφλά» τμήματα:

• Πραιτώρια – κόμβος νέου αεροδρομίου Καστελλίου

• Βιάννος – κόμβος Αρκαλοχωρίου

Για τα συγκεκριμένα τμήματα, ο κ. Αυγενάκης ζήτησε από το Υπουργείο Υποδομών να αναζητηθεί χρηματοδότηση ή να ενταχθούν στα συνοδά έργα του νέου αεροδρομίου, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες μελέτες και η υλοποίησή τους.

«Η λειτουργία του νέου αεροδρομίου απαιτεί ένα ολοκληρωμένο και ασφαλές οδικό δίκτυο. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξει και δεύτερος άξονας πρόσβασης», υπογράμμισε.

Μεταναστευτικό: Απαιτείται προετοιμασία, υπευθυνότητα και ανθρωπισμός

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό ζήτημα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα θέμα με πολλές και συνεχώς μεταβαλλόμενες παραμέτρους.

Όπως ανέφερε, η ασταθής κατάσταση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να δημιουργήσει νέες πιέσεις και μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Τόνισε ωστόσο ότι η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τέτοιες προκλήσεις.

«Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με υπευθυνότητα και ανθρωπισμό, αλλά και με πλήρη σεβασμό στους κανόνες και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού δεν πρέπει να δημιουργεί κλίμα φόβου ή ανασφάλειας στην κοινωνία.

«Η χώρα μας δεν πρέπει να φοβάται ότι θα ανατραπεί η αναπτυξιακή της προοπτική. Ελπίζουμε να μη βρεθούμε μπροστά σε μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει το ζήτημα με σοβαρότητα, ευθύνη και σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις της», κατέληξε.