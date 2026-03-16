Προετοιμασία για το Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών τον Ιούλιο στα Χανιά Στενή συνεργασία Περιφέρειας και Ομογένειας

Την κοινή βούληση για την άρτια διοργάνωση του επερχόμενου συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών επιβεβαίωσαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Νίκος Καστρινάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που είχαν σήμερα στο Ηράκλειο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα οργανωτικά θέματα και οι προετοιμασίες για το κορυφαίο γεγονός των απανταχού Κρητών, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Ιούλιο του 2026 στα Χανιά. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της κρητικής διασποράς στη διατήρηση της παράδοσης, την προώθηση του κρητικού πολιτισμού και την προβολή του νησιού σε διεθνές επίπεδο.

Κατά τη συνάντηση, ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Νίκος Καστρινάκης εξέτασαν θέματα που αφορούν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που θα πλαισιώσουν το συνέδριο, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η νέα γενιά των αποδήμων θα έρθει πιο κοντά στη γενέτειρα.

Σταύρος Αρναουτάκης: «Η κρητική διασπορά, ο ισχυρότερος πρεσβευτής μας»

Αναφερόμενος στη σημασία της διοργάνωσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε: «Η κρητική ομογένεια αποτελεί τον ισχυρότερο πρεσβευτή της ιστορίας, του πολιτισμού και των αξιών μας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών στα Χανιά είναι μια σπουδαία ευκαιρία να σμίξουν ξανά οι Κρήτες από κάθε γωνιά της γης, να ανταλλάξουν ιδέες και να ενδυναμώσουν τους δεσμούς με τις ρίζες τους. Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σταθερά δίπλα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που ενώνει τους ανθρώπους μας και ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας και ανάπτυξης για το νησί».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Νίκος Καστρινάκης ευχαρίστησε την Περιφέρεια για τη διαχρονική στήριξη και συνεργασία, τονίζοντας πως κοινός στόχος είναι το συνέδριο του Ιουλίου να αποτελέσει ένα ορόσημο ενότητας και προοπτικής για τους Κρήτες όπου γης ενώ παρουσίασε στον Περιφερειάρχη τον σχεδιασμό του Συμβουλίου για τα επόμενα δύο χρόνια.