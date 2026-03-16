Κατασκοπεία στην Κρήτη: Στη φυλακή ο 58χρονος Πολωνός – Δεν έπεισαν οι ισχυρισμοί του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο 58χρονος Πολωνός, μετά την απολογία του στον ανακριτή για την ύποπτη δράση του στο Μαράθι. Ο συλληφθέντας πέρασε νωρίτερα σήμερα το κατώφλι του ανακριτή Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία της κατασκοπείας υποστηρίζοντας ότι τις φωτογραφίες της έστειλε σε συγγενείς του στην Πολωνία. Η συνήγορος υπεράσπισης του Πολωνού Σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του Πολωνού, Μαίρη Βόλτση, ο 58χρονος υποστήριξε πως βρίσκεται στα Χανιά τα οποία αγαπά πολύ και πως έρχεται για διακοπές τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα μέρος που τον ηρεμεί και έχει αρκετούς φίλους εδώ. Σε ότι αφορά το φωτογραφικό υλικό σημείωσε πως «το έστελνε σε φιλικά και συγγενικά του πρόσωπα επειδή υπήρχε ενδιαφέρον για αεροπλάνα, πλοία και είναι κάτι που δεν αντίκριζαν συχνά στην χώρα από την οποία κατάγονται» Όπως έχει ήδη αναφέρει το Flashnews.gr, η σύλληψή του έγινε μετά από καταγγελία που έφτασε στις Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες άρχισαν να τον παρακολουθούν διαπιστώνοντας οτι φωτογράφιζε στρατιωτικούς προβλήτες. Στο κινητό του βρέθηκαν φωτογραφίες από προβλήτα της βάσης και από πολεμικά πλοία, τις οποίες έστελνε σε άτομο στην Πολωνία, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι στις έστελνε στην αδερφή του. Υπάρχει επίσης πληροφορία πως ο Πολωνός χρησιμοποιούσε κι άλλη κατοικία στην περιοχή. Ο 58χρονος φαίνεται να είχε επισκεφθεί και παλαιότερα την περιοχή του Μαραθίου και συγκεκριμένα το 2025 και το 2024.