Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την απώλεια του Δ. Ποντικάκη

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή την απώλεια του διακεκριμένου δικηγόρου, Δημήτρη Ποντικάκη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο, που υπηρέτησε με αφοσίωση τη νομική επιστήμη και συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την πορεία του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.

Ο Δημήτρης Ποντικάκης υπηρέτησε επί σειρά ετών τον θεσμό της δικαιοσύνης και την τοπική κοινωνία, με ήθος, μαχητικότητα και αίσθημα ευθύνης. Από τη θέση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, επί 3 θητείες, είχε ενεργό ρόλο σε σημαντικά ζητήματα που αφορούσαν τη δικαιοσύνη στο νησί μας και την υπεράσπιση των θεσμών της, παρεμβαίνοντας δημόσια για κρίσιμα θέματα.

Με τη διαδρομή και τη στάση του συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος στα Χανιά, αναπτύσσοντας παράλληλα σημαντική κοινωνική δράση και αφήνοντας ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στον τόπο μας.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος και τη νομική κοινότητα των Χανίων».