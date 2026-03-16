Χανιά:Ψήφισμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» για την απώλεια του Δημήτρη Ν. Ποντικάκη

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη την απώλεια του Δημήτρη Ν. Ποντικάκη, διακεκριμένου δικηγόρου, προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων επί τέσσερις συνεχείς θητείες.

Ο εκλιπών, ως γενικός γραμματέας του Δ.Σ. και της Ε.Ε. του Ιδρύματος την περίοδο 2002-2014, με το προσωπικό του ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή του προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στο Ίδρυμα και είχε ουσιαστική συμβολή στην προαγωγή των σκοπών του, καθώς και στον εμπλουτισμό της συνεργασίας του Ιδρύματος με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων.

H Εκτελεστική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

– να εκφράσει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και να εκπροσωπηθεί στην εξόδιο ακολουθία,

– να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του,

– να κατατεθεί χρηματικό ποσό στη μνήμη του σε κοινωφελή σκοπό και

– να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.