Χανιά:Συναυλία στο Θέατρο της Αρχαίας Απτέρας , το έργο του ΙΓΚΟΡ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΙ « Η ιστορία του Στρατιώτη”

Ιγκόρ Στραβίνσκι, «Η Ιστορία του στρατιώτη»

Τετάρτη 3 & Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025

Αρχαιολογικός Χώρος «Απτέρα» – Χανιά, ώρα έναρξης: 21.00

Από το 2022, ξεκίνησε η συνεργασία του Φεστιβάλ Κρήτης με το Φεστιβάλ

Μουσικής Δωματίου Χανίων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η

εξωστρέφεια του 2 ου . Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο, στις αρχές Σεπτεμβρίου,

πραγματοποιείται μια διπλή Συναυλία στο μοναδικό Μνημείο – Αρχαίο

Θέατρο Άπτερα Χανίων, σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης με

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

Φέτος, παρουσιάζεται το έργο του Ιγκόρ Στραβίνσκι, «Η Ιστορία του

στρατιώτη», με δελτία ελεύθερης εισόδου, τα οποία μπορούν οι πολίτες να

προμηθευτούν από την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025, ώρα 12 το μεσημέρι,

από την κάτωθι ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Είσοδος ελεύθερη με διανομή δελτίων εισόδου εδώ / Book your free

entrance pass here:

Όταν το 1918, ο μεγάλος μοντερνιστής Ιγκόρ Στραβίνσκι έγραφε την

«Ιστορία του στρατιώτη», η Ευρώπη έβγαινε από τον Μεγάλο Πόλεμο, που

δεν στοίχισε μόνο εκατομμύρια ζωών, αλλά αποτέλεσε βαρύ πλήγμα στο

γόητρό της και στις αξίες του ανθρωπισμού, της ελευθερίας και της ειρήνης.

Αλλά η Ευρώπη, μέσα από την «ήττα» της, βρήκε τη δύναμη να αναγεννηθεί

και να δει προς τα μπρος – κι αυτό έκανε πρωτίστως η ίδια η Τέχνη της!

Μπορεί, λοιπόν, ο Στραβίνσκι να έγραψε την «Ιστορία του στρατιώτη» για

επτά όργανα και όχι για την ογκωδέστατη ορχήστρα που είχε χρησιμοποιήσει

έως τότε, αλλά ανακάλυπτε νέους (και εξίσου επιτυχείς!) τρόπους να

αφηγείται, να συγκινεί, να εξάπτει τη φαντασία, να διεγείρει το πνεύμα και την

ψυχή των ακροατών.

Αυτή η σπαρταριστή παρτιτούρα του Στραβίνσκι, γεμάτη

χιούμορ, δράση, χορευτική διάθεση, γκροτέσκες ανατροπές, αλλά και

δεξιοτεχνική λάμψη, κλείνει με τον εντυπωσιακότερο τρόπο το φετινό

Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων στην καθιερωμένη συναυλία

εξωστρέφειας, που παρουσιάζεται σε συνεργασία με το «Φεστιβάλ Κρήτης»

στο μοναδικό Αρχαίο Θέατρο Απτέρας !

ΙΓΚΟΡ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΙ (1882 – 1971)

«Ιστορία του στρατιώτη» (για κλαρινέτο, φαγκότο, τρομπέτα, τρομπόνι,

κρουστά, βιολί και κοντραμπάσο)

Γεράσιμος Γεννατάς, αφήγηση

Odile Ettelt, κλαρινέτο

Malte Refardt, φαγκότο

Δημήτρης Γκόγκας, κορνέτα/τρομπέτα

Γιώργος Κρίμπερης, τρομπόνι

Jean-Baptiste Leclère, κρουστά

Ιάσων Κεραμίδης, βιολί

Κωνσταντίνος Σηφάκης, κοντραμπάσο