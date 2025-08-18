Λασίθι: Ανήλικη μέθυσε σε γλέντι… παρουσία του πατέρα της – Δύο συλλήψεις!

Στο νοσοκομείο 14χρονη – Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Άγιο Νικόλαο

Μόλις 14 ετών ήταν η έφηβη που τα ξημερώματα της Κυριακής διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι, σε κατάσταση μέθης.

Το κορίτσι συμμετείχε σε χοροεσπερίδα πολιτιστικού συλλόγου ενός χωριού της ευρύτερης περιοχής, όπου φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Στο ίδιο γλέντι, κατά τις πληροφορίες, ήταν και ο 42χρονος πατέρας της ανήλικης ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές. Η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε μία 29χρονη από τους διοργανωτές της εκδήλωσης.

Η υγεία της 14χρονης δεν κινδυνεύει.