Δήμος Μαλεβιζίου:Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης σε Δαμάστα και Μάραθος για τους νεκρούς της γερμανικής κατοχής

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής της Δαμάστας και του Μαράθου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21 Αυγούστου από το Δήμο Μαλεβιζίου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες και τους φορείς Δαμάστας και Μαράθου.

Δαμάστα – 10:00πμ.

Στη Δαμάστα το ετήσιο μνημόσυνο των 30 εκτελεσθέντων θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στο χώρο της εκτέλεσής τους στο Κερατίδι. Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμούς, ομιλία και κατάθεση στεφάνων.

Μάραθος – 11:00πμ

Στο Μάραθος το ετήσιο μνημόσυνο των 17 Εθνομαρτύρων θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί στο χώρο του Ηρώου. Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμό και κατάθεση στεφάνων.