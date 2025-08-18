ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης σε Δαμάστα και Μάραθος για τους νεκρούς της γερμανικής κατοχής

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής της Δαμάστας και του Μαράθου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21 Αυγούστου από το Δήμο Μαλεβιζίου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες και τους φορείς Δαμάστας και Μαράθου.

Δαμάστα – 10:00πμ.

Στη Δαμάστα το ετήσιο μνημόσυνο των 30 εκτελεσθέντων θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στο χώρο της εκτέλεσής τους στο Κερατίδι. Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμούς, ομιλία και κατάθεση στεφάνων.

Μάραθος – 11:00πμ
Στο Μάραθος το ετήσιο μνημόσυνο των 17 Εθνομαρτύρων θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί στο χώρο του Ηρώου. Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμό και κατάθεση στεφάνων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Έκλεψαν από όχημα προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα

0
Συνελήφθησαν δυο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για τα...

Ηράκλειο:Ο Ιωάννης Ατέσογλου στο Café – Restaurant...

0
Συνεχίζονται οι εξαιρετικές μουσικές βραδιές στο Café - Restaurant...

Ηράκλειο:Έκλεψαν από όχημα προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα

0
Συνελήφθησαν δυο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για τα...

Ηράκλειο:Ο Ιωάννης Ατέσογλου στο Café – Restaurant...

0
Συνεχίζονται οι εξαιρετικές μουσικές βραδιές στο Café - Restaurant...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι: Ανήλικη μέθυσε σε γλέντι… παρουσία του πατέρα της – Δύο συλλήψεις!
Επόμενο άρθρο
Δήμος Χανίων:Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα – Αύριο, Τρίτη 19/08, με τον μουσικοχορευτικό Σύλλογο Χανίων «ΑΡΟΔΑΜΟΣ» και τη χορωδία του
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST