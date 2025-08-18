ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα – Αύριο, Τρίτη 19/08, με τον μουσικοχορευτικό Σύλλογο Χανίων «ΑΡΟΔΑΜΟΣ» και τη χορωδία του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 4η χρονιά, γεμίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα στενά της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα.

Αύριο, Τρίτη 19/08/2025 ο μουσικοχορευτικός Σύλλογος Χανίων «ΑΡΟΔΑΜΟΣ» & η χορωδία του θα παρουσιάσουν το δρώμενο: «Χορεύουμε & τραγουδάμε την παράδοση». Η διαδρομή της στράτας θα ξεκινήσει στις 20.00. Σημείο εκκίνησης χορωδίας, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, σημείο εκκίνησης χορευτών, Νεώριο Μόρο, στάση στο Γιαλί Τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης στην Πλατεία Μητρόπολης.

Για μία ακόμη εβδομάδα, τα μέλη των συλλόγων θα χαρίσουν στους ντόπιους και τους επισκέπτες της πόλης, μια εμπειρία βγαλμένη από την παράδοση του τόπου μας.

Το δρώμενο θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη τους επόμενους μήνες, με σκοπό να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, μέσα από την παράδοση, την ενδυματολογική κληρονομιά και τις μοναδικές μουσικοχορευτικές και φωνητικές ικανότητες των μελών των Πολιτιστικών Συλλόγων, που θα συμμετέχουν.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
