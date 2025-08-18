Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στα Χανιά – Τρια άτομα στο νοσοκομείο

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χανίων

Τροχαίο ατύχημα έγινε περίπου στις 01:00 τα ξημερώματα σήμερα, στο επαρχιακό δίκτυο που συνδέει τα Χανιά με το Αεροδρόμιο, στο ύψος της περιοχής των Κουνουπιδιανών.

Υπο συνθήκες που διερευνώνται δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτελέσματα να τραυματιστούν τρια άτομα και πιο συγκεκριμένα δυο γυναίκες και ένας άνδρας.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβαν τους τρεις τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα άτομα τραυματίστηκαν ελαφριά.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η τροχαία Χανίων.

