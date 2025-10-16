«Χαρτάκια», σταγόνες και κρύσταλλοι – «Παράδεισος» των περίεργων ναρκωτικών η Κρήτη

Μόλις μια νέα ουσία εμφανιστεί στην αγορά της Αθήνας, σύντομα εντοπίζεται και στο νησί, κυρίως σε τουριστικές περιοχές.
Σε «παράδεισο» για τα περίεργα ναρκωτικά που εμφανίζονται στην Ελλάδα αναδεικνύεται η Κρήτη σε βάθος χρόνου. Κάθε νέα ουσία που αρχικά εμφανίζεται στη μεγάλη αγορά της Αθήνας, λίγο μετά εντοπίζεται στην αγορά της Κρήτης και κυρίως στις τουριστικές περιοχές του νησιού — εκεί όπου η εποχική κίνηση, η νυχτερινή ζωή και η ανωνυμία δημιουργούν πρόσφορο έδαφος.
Το πρόσφατο περιστατικό με κατάσχεση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, υγρού GHB και δεκάδων δισκίων άγνωστης σύνθεσης αποκαλύπτει μια τάση: τα κυκλώματα δεν μεταφέρουν πια μόνο «κλασικές» ουσίες. Πλέον κυκλοφορούν μικτά, πειραματικά μείγματα — συνδυασμοί διεγερτικών, κατασταλτικών και ψυχεδελικών στοιχείων, σε μορφές που περιλαμβάνουν σκόνες, πολύχρωμα χάπια, υγρά και εμποτισμένα χαρτάκια LSD.
Πέρα από τη μεθαμφεταμίνη και το GHB, στις κατασχέσεις και στις αναφορές εμφανίζονται όλο και συχνότερα: MDMA / ecstasy, κεταμίνη, μεφεδρόνη και άλλες συνθετικές κατινόνες, συνθετικοί κανναβινοειδείς («spice»), φεντανύλη και αναλογικά της (πολύ επικίνδυνα, ακόμη και σε μικρές δόσεις), ψυχεδελικά παράγωγα (LSD σε χαρτάκια), νιτρώδες του αζώτου (laughing gas) για στιγμιαία «ανέβασμα», καθώς και παράνομα βενζοδιαζεπίνης (π.χ. αμφεταμινοειδή ή «designer» βενζοδιαζεπίνες). Άγνωστα δισκία που περιέχουν μίγματα ουσιών γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα — πολλές φορές ούτε οι ίδιοι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι παίρνουν.
Από το LSD στα “χαρτάκια”
Στην Κρήτη των τελευταίων ετών, τα εργαστήρια ανάλυσης των κατασχεμένων ναρκωτικών εντοπίζουν ολοένα συχνότερα ουσίες που δεν ταυτίζονται με τα γνωστά δείγματα. Ανάμεσά τους το LSD – μια ψυχεδελική ουσία που επανέρχεται στη μόδα. Δεν κυκλοφορεί πια σε δισκία, αλλά σε μικρά χαρτάκια εμποτισμένα με το διάλυμα, πολλές φορές με παραπλανητικά σχέδια: καρτούν, σύμβολα, γεωμετρικά σχήματα. Αυτά τα “χαρτάκια” φτάνουν κυρίως στα τουριστικά μέρη του νησιού.
Το LSD δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί· χρειάζεται εξειδικευμένα τεστ, και η δράση του διαρκεί ώρες. Σε πολλές περιπτώσεις, αστυνομικοί ή γιατροί αναφέρουν περιστατικά σύγχυσης και παραισθήσεων χωρίς να εντοπίζεται η ακριβής ουσία. Οι παρτίδες κυκλοφορούν σε πολύ μικρές ποσότητες και διακινούνται «από στόμα σε στόμα» — κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Το φαινόμενο των “club drugs”
Η Κρήτη, με τις έντονες τουριστικές ροές και τη νυχτερινή ζωή, θεωρείται «ευαίσθητο πεδίο» για την κυκλοφορία ουσιών που σχετίζονται με τη διασκέδαση: μεθαμφεταμίνη, MDMA (ecstasy), GHB, κεταμίνη, LSD, μικτές αμφεταμίνες. Οι ουσίες αυτές δεν διακινούνται σε μεγάλες ποσότητες αλλά σε «έξυπνα» δίκτυα, με μικρούς μεταφορείς που λειτουργούν μέσα στα κλαμπ, στα πάρτι ή μέσω βραχυχρόνιων ενοικιάσεων κατοικιών.
Σύμφωνα με στελέχη δίωξης, κάθε φορά που μια νέα ουσία εμφανίζεται στην Αθήνα, μέσα σε λίγους μήνες «δοκιμάζεται» στην Κρήτη. Εκεί η τουριστική κινητικότητα δίνει κάλυψη, η ανωνυμία προστατεύει τους μεταφορείς, και το κοινό είναι πρόθυμο να πειραματιστεί. Οι τιμές είναι υψηλές, αλλά η ζήτηση σταθερή.
Η μεθαμφεταμίνη, γνωστή διεθνώς ως “crystal meth”, έχει καταγραφεί σε πολλαπλές συλλήψεις τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ουσία με ισχυρή εξάρτηση, που συνδέεται με νυχτερινή χρήση και παραλήρημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, βρέθηκε μαζί με GHB – τη λεγόμενη “liquid ecstasy”, ένα υγρό ναρκωτικό με κατασταλτική και σεξουαλική δράση. Ο συνδυασμός τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, καθώς μπορεί να προκαλέσει απώλεια συνείδησης ή θάνατο, γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται «ναρκωτικό βιασμού» σε ορισμένες χώρες.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ