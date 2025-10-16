ΚΡΗΤΗ

Μεταναστευτικό: Υπαναχώρηση Πλεύρη για την κλειστή δομή στην Κρήτη

Ο υπουργός Μετανάστευσης ζήτησε στη διαδικτυακή σύσκεψη με την Περιφέρεια Κρήτης και τους δημάρχους, να ετοιμαστούν μέχρι τον Μάιο του 2026 δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας.

Σημαντικές ειδήσεις για την Κρήτη έβγαλε η τηλεδιάσκεψη για το μεταναστευτικό, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης καθώς και οι Δήμαρχοι Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου.

Ο υπουργός δεν επέμεινε στην καθιέρωση κλειστής δομής στο νησί, όπως είχε γίνει γνωστό το προηγούμενο διάστημα, προτείνοντας τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής φιλοξενίας που δεν πρέπει απαραίτητα να βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις του Κρήτης. Αυτό που συμφωνήθηκε είναι να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη δημιουργία των δύο δομών που θα εξυπηρετούν την ολιγοήμερη παραμονή των μεταναστών μέχρι αυτοί να προωθούνται σε δομές εκτός Κρήτης. Οι δομές αυτές σε χώρους που θα υποδείξουν οι δήμοι και η Περιφέρεια, θα πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι τον Μάιο του 2026.

Σε ότι αφορά τη δομή της δυτικής Κρήτης, είναι πιθανό να συνεχίσει να λειτουργεί στον γνωστό χώρο της Αγυιάς ενώ για το Ηράκλειο θα αναζητηθεί νέος χώρος καθώς το Ψυγείο στο Ηράκλειο, έχει χαρακτηριστεί ως ακατάλληλο.

Ταυτόχρονα ο κ. Πλεύρης ανακοίνωσε ότι στην Κρήτη θα υπάρχει σταθερή βάση ενός πλοίου, που θα μεταφέρει άμεσα σε δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας τους μετανάστες.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

