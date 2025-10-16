Πρόγραμμα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης Περιφέρειας Κρήτης «Είσαι οι άλλοι/άλλες – από την αναπηρία έως την κάθε μορφή ανισότητας», στο πλαίσιο της Εκστρατείας «Equality4Crete-Do the right thing».
Με αφετηρία το 22ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ξεκίνησε το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της Περιφέρειας Κρήτης, Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας, για μαθητές και μαθήτριες Προσχολικής Αγωγής με τίτλο «Είσαι οι άλλοι/άλλες – από την αναπηρία έως την κάθε μορφή ανισότητας».
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της κατανόησης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα και η διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος, όπου η ισότητα, η αποδοχή και η αλληλεγγύη αποτελούν καθημερινή πράξη. Στόχος είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας αρμονικής συνύπαρξης χωρίς αποκλεισμούς, από τα πρώτα κιόλας βήματα της εκπαίδευσης.
Μέσα από τη βιωματική δράση «Τα γράμματα κάνουν παρέα», το παιχνίδι, την αφήγηση, τη μουσική και συμμετοχικές ασκήσεις, τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, να αντιλαμβάνονται ότι κάθε διαφορά αποτελεί πηγή δύναμης και δημιουργίας, και να αναπτύσσουν στάσεις συμπερίληψης, συνεργασίας και σεβασμού απέναντι σε όλα τα άτομα.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την ΑΚΜΕ akako.gr, υπό τον συντονισμό του Κωνσταντίνου Σύρμου, λογοτέχνη, αρθρογράφου και συνιδρυτή της ΑΜΚΕ και της Άννας Στουμπίδη, Νηπιαγωγού, Διευθύντριας του 22ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, αναπληρώτριας αιρετής ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου και μέλους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος».
Το πρόγραμμα έως το τέλος του 2025 θα υλοποιηθεί ως ακολούθως:
31/10/2025 – 74ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
21/11/2025 – 48ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
28/11/2025 – 7ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
2/12/2025 – 5ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
12/12/2025 – 66ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Το πρόγραμμα εντάσσεται στην Εκστρατεία της Περιφέρειας Κρήτης «Equality4Crete-Do the right thing».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ