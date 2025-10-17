Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Παρουσιάστηκε η προμελέτη ανέγερσης του νέου Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου

Με σταθερά και γοργά βήματα, προχωρά η εκπόνηση της μελέτης για την ανέγερση του νέου Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου, το οποίο θα αντικαταστήσει το σεισμόπληκτο σχολικό συγκρότημα που υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, παρουσιάστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στο Θραψανό, η προμελέτη του έργου από την ομάδα των μελετητών της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Αντιδήμαρχος Γρηγόρης Καλογερίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Μελεμενής, η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαχαρένια Δαγκωνάκη, καθώς και άλλα στελέχη της Υπηρεσίας ενώ από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δαίδαλος Α.Ε.-ΟΤΑ, παρόντες ήταν ο Γενικός Διευθυντής Θανάσης Κύρκος, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Πρατσινάκη και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Γιώργος Κατζαγιαννάκης.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Αγάπη Πρωίμου, παρουσίασε εκ μέρους των μελετητών, την αρχιτεκτονική προσέγγιση και το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του νέου σχολείου, βασισμένο σε αναλυτική έρευνα της περιοχής αλλά και σε διεθνή παραδείγματα σύγχρονων σχολικών υποδομών.

Το νέο κτίριο θα έχει δόμηση περίπου 3.100 τ.μ., αποτελώντας ένα σύγχρονο και λειτουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Όλες οι παρατηρήσεις και προτάσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα ληφθούν υπόψιν, προκειμένου να ενσωματωθούν στα επόμενα στάδια της μελέτης, πριν από την επίσημη παρουσίαση της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φιλικότητα προς το περιβάλλον και στη βιωσιμότητα του νέου σχολείου, με επιλογές που προάγουν την ενεργειακή απόδοση και τον σεβασμό στο φυσικό τοπίο.

“Η ανέγερση του νέου Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στο συνολικό πρόγραμμα αποκατάστασης των σχολικών υποδομών που επλήγησαν από τον σεισμό. Η Δημοτική Αρχή έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και τη σύγχρονη εκπαιδευτική στέγη για τους μαθητές μας.

Με τη συνεργασία των μελετητών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δαίδαλος Α.Ε.-ΟΤΑ, προχωρούμε συντονισμένα προς την υλοποίηση ενός έργου ζωτικής σημασίας για την παιδεία και την τοπική κοινωνία του Αρκαλοχωρίου.

Η παρουσίαση της προμελέτης του νέου Γυμνασίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας πορείας που θα οδηγήσει στην ανέγερση ενός πρότυπου σχολικού συγκροτήματος, σχεδιασμένου με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική ποιότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον, ένα σχολείο αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών της νέας γενιάς του Αρκαλοχωρίου και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα γίνει η παρουσίαση της ολοκληρωμένης μελέτης”, ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου