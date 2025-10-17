Αντιδράσεις φοιτητών του Πανεπιστήμιου Κρήτης ενάντια στην συνεργασία του με Πανεπιστήμιο του Ισραήλ

Ανεπιθύμητοι οι υποστηρικτές του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ στα πανεπιστήμιά μας

Στις 16/10/2025, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Φυσικού, ΤΕΤΥ, CSD, Ψυχολογίας και Εστιών, πραγματοποιήσαμε κατάληψη της Πρυτανείας του Πανεπιστήμιου Κρήτης και παρέμβαση στην συνεδρίαση της Συγκλήτου του ιδρύματος, αντιδρώντας στη συνεργασία του Πανεπιστημίου με το ισραηλινό Πανεπιστήμιο Bar-Ilan, στα πλαίσια διοργάνωσης του διεθνούς συνεδρίου “Socratica VI” που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από 19 έως 23 Οκτωβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στο Ρέθυμνο.

Με την παρέμβασή μας καταφέραμε να αποσπάσουμε την δέσμευση ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης διακόπτει και δεν προτίθεται να συνάψει οποιαδήποτε συνεργασία με το ισραηλινό Πανεπιστήμιο Bar-Ilan. Το πανεπιστήμιο Bar-Ilan είναι γνωστό, για την συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τον πόλεμο, για την υλική και όχι μόνο στήριξή του στον στρατό του κράτος δολοφόνου ακόμα και για αρχαιολογικές ανασκαφές σε περιοχές της Δυτικής Όχθης, χωρίς καμία έγκριση.

Παρόλα αυτά όμως, συνεχίζει να «φιγουράρει» στην λίστα ομιλητών του συνεδρίου που το τμήμα Φιλοσοφίας, με την αιγίδα του Πανεπιστήμιου Κρήτης, διοργανώνει, ο Gabriel Danzig, Ισραηλινός καθηγητής ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και ξέπλυμα του κράτους – δολοφόνου του Ισραήλ! Μάλιστα για να το κάνει αυτό φτάνει ακόμα και σε σημείο, να διαστρεβλώνει την ελληνική ιστορία και μυθολογία, φέρνοντας την στα μέτρα της ισραηλινής προπαγάνδας.

Την ώρα που η σφαγή στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη συνεχίζεται ακόμα και εν μέσω “εκεχειρίας”…

Την ώρα που η οποιαδήποτε συμφωνία σχεδιάζεται είναι με το πιστόλι στον κρόταφο των Παλαιστινίων, με τους ιμπεριαλιστές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ να σχεδιάζουν στο όνομα της αναγνώρισης της Παλαιστίνης να βάλουν το χέρι στη “μοιρασιά της λείας” στην ερειπωμένη Γάζα…

Την ώρα που πρέπει να εκφραστεί με τον πιο μαζικό και κατηγορηματικό τρόπο η καταδίκη στα εγκλήματα του Ισραήλ και να απομονωθεί παντού το κράτος – δολοφόνος…

… κάνουμε ξεκάθαρο πως οι υποστηρικτές του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ είναι ανεπιθύμητοι στα πανεπιστήμιά μας!

Δεν ανεχόμαστε το πανεπιστήμιό μας να συμμετέχει σε ένα συνέδριο που κεντρικός ομιλητής είναι κάποιος που έχει τα χέρια του βαμμένα με αίμα.

Δεν δεχόμαστε οι επιστήμες, η ιστορική και κοινωνική έρευνα να αξιοποιείται για το ξέπλυμα των ιμπεριαλιστών, την δικαιολόγηση μιας γενοκτονίας, μιας προπαγάνδας πολέμου.

Καλούμε όλους τους φοιτητές, την Κυριακή 19/10 στις 17.00, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αίθουσα Ξενία στο Ρέθυμνο, όπου διοργανώνεται το εν λόγω συνέδριο!

20 Οκτώβρη συμμετέχουμε στην παγκρήτια μέρα δράσης ενάντια στην εμπλοκή των πανεπιστημίων μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς Ισραήλ-ΝΑΤΟ-ΕΕ!

Απαιτούμε:

• Να σταματήσουν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας.

• Να ανοίξουν τώρα όλες οι ανθρωπιστικές δίοδοι ώστε να αποσταλεί άμεσα βοήθεια, νερό,

τρόφιμα, φάρμακα και γιατροί, για να αντιμετωπιστεί ο λιμός για τους Παλαιστινίους.

• Να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πανεπιστήμιου Κρήτης

Φυσικό, ΤΕΤΥ, Εστίας Ρεθύμνου