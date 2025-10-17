ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Γεμάτη μπασκετική δράση το Σαββατοκύριακο για τον Άγιο Νικόλαο Europlan

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ένα πλούσιο αγωνιστικά διήμερο περιμένει την ομάδα μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan, με αναμετρήσεις όλων των τμημάτων το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου.

Το ανδρικό τμήμα υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου στις 18:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου, την ομάδα του Ηροδότου για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στόχος των παικτών του Αγίου Νικολάου είναι η επιστροφή στις νίκες, μετά το ατυχές αποτέλεσμα της πρεμιέρας, και η παρουσία του κόσμου αναμένεται να δώσει την απαραίτητη ώθηση.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 17:00, το εφηβικό τμήμα του συλλόγου αντιμετωπίζει την ομάδα της Ακαδημίας, επίσης στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, σε έναν αγώνα που υπόσχεται ένταση και αγωνιστικό πάθος.

Τέλος, οι μικροί του συλλόγου (πρωτάθλημα παίδων) ταξιδεύουν το Σάββατο στο Ηράκλειο, όπου θα αγωνιστούν στο κλειστό της Αλικαρνασσού απέναντι στην ομάδα της Άσκησης, συνεχίζοντας τη δική τους πορεία μάθησης και εμπειριών στα παρκέ.

Η ομάδα του Αγίου Νικολάου Europlan καλεί τους φιλάθλους να στηρίξουν με την παρουσία και το χειροκρότημά τους αθλητές όλων των ηλικιακών κατηγοριών, σε ένα ακόμη μπασκετικό Σαββατοκύριακο γεμάτο ενέργεια και θέαμα!

