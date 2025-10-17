Ε Π.Κ.Κρητης: “Το σφυρί των πλειστηριασμών ,χτυπά ανελέητα και τα ευάλωτα νοικοκυριά , στα Χανιά “

Άφαντος ο Δήμαρχος Χανίων….

Με αφορμή ,τους συνεχόμενους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και στην πόλη των Χανίων, η Ένωση ζήτησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Χανίων, κ.Παναγιωτη Σημαντηρακη ,θεσμικά, όπως ορίζει το πρωτόκολλο , με έγγραφο αίτημα ,αλλά και τηλεφωνικά μέσω της γραμματέας του στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025,συναντήσεων δύο Φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των Χανίων.

Τα θέματα που είχε στην Φέρετρα της για έκθεση και συζήτηση,προς την Δημοτική αρχή η Ένωση ,ήταν μεταξύ των άλλων των θέμα το ” τσουνάμι “των πλειστηριασμών που αντιμετωπίζει η κοινωνία των Χανίων, τον τελευταίο καιρό.

. Δυστυχώς η συνάντηση δεν έγινε με την αιτιολογία ότι ο Δήμαρχος, έχει ανειλειμενες υποχρεώσεις και δεν έχει χρόνο για την την συνάντηση, μάλιστα δε ανέθεσε αυτή στον Γεν Γραμματέα του Δήμου Χανίων κ.Φραγκεδακη .

Δεν είναι άστοχη και μη επίκαιρη η παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου κ.Μακρεα ,για το θέμα αυτό που σε τοποθέτηση του σχολίασε ,στο Δημοτικό Συμβούλιο

Άφαντες…παραμένουν οι πρωτοβουλίες της Δημοτικής αρχής, για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, στην πόλη». Με αυτόν τον τρόπο ο δημ. σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Δ. Μακρέας σχολίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο

Επειδή,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ως Εθνική Συλλογικότητα ,υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης που έχει αναλάβει από το 2010 να ενημερώσει,να καθοδηγήσει και να βοήθησει.τα λαικα νοικοκυριά που πνίγηκαν από την κρίση των μνημονίων και είδανε το εισοδημα τους συνεχώς να περικόπτεται στάθηκε.”βράχος” εδώ και 15 χρόνια

προσπαθώντας.νσ.τα.βοηθησει να μην χάσουν το κεραμίδι των παιδιών τους, που τόσα χρόνια και με τόσες στερήσεις πάσχιζαν να το κρατήσουν.

Επειδή οι Κρητικοί είναι περήφανος.λαος και επειδή ζούμε ακραίες περιπτώσεις πλειστηριασμό σπιτιών ,σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες) η Ένωση ,θεώρησε απαραίτητο ,να συναντήσει τον πρώτο άρχοντα της πόλης των Χανίων, πράγμα που δεν έγινε εφικτό

Τελικά από την Δημοτική αρχή καθορίστηκε η συνάντηση, να γίνει τη Δευτέρα 20-10 από αντιπροσωπεία του Δημάρχου Χανίων , από τους (Γεν Γραμματέα και Αντιδήμαρχο Οικονομικών)

Τέλος επειδή το θέμα είναι σοβαρό, καλούμε τους δανειολήπτες της Κρήτης, που έχουν μη ρυθμισμένο δάνειο και απειλούνται καθημερινά από τους πιστωτές τους (funds serveres , εισπρακτικές εταιρείες, δικηγορικές Εταιρείες) να επικοινωνούν με την Ένωση ημέρες Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή ώρες 9 έως 12

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελακη