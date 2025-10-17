ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Θεατρική παράσταση: «ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ» (10+1 ιστορίες γυναικών) της Μαρινέλλας Βλαχάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 (8o N.S. Art Festival 2025) σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης,
παρουσιάζει στο Σπίτι του Πολιτισμού,
την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 20:00,

την Θεατρική παράσταση:
«ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ» (10+1 ιστορίες γυναικών)
της Μαρινέλλας Βλαχάκη

Μια μανικιουρίστα επισκέπτεται για τριάντα πέντε χρόνια τις πελάτισσές της στα σπίτια τους, για να τις περιποιηθεί. Στις συναντήσεις τους, οι γυναίκες μιλούν και εξομολογούνται εκατοντάδες ιστορίες. Εκείνη ταυτίζεται, τις κουβαλάει μέσα της, συμπάσχει και συχνά τις νύχτες παίρνει τη θέση τους, μεταμορφώνεται και ζει τις ιστορίες τους.

Πρόκειται για 10+1 αφηγήσεις γυναικών, που μας ταξιδεύουν σε προηγούμενες δεκαετίες, σε εποχές και τρόπους περασμένους, που σήμερα μοιάζουν σαν να έχουν χαθεί ανεπιστρεπτί.

Μέσα σ’ αυτές τις ιστορίες περιέχονται διασκευασμένα και διηγήματα της Μαρινέλλας Βλαχάκη, από την πρόσφατη έκδοση «Αθόρυβα το ’στρωνε».

Συντελεστές:
Κείμενο – ερμηνεία: Μαρινέλλα Βλαχάκη
Σκηνοθετική επιμέλεια: Κωστής Καπελώνης
Μουσική – τραγούδι: Λεωνίδας Μαριδάκης
Δημιουργία βίντεο – σχεδιασμός αφίσας: Κωστής Καπελώνης

Στίχοι τραγουδιού: Δέσποινα Τραχαλάκη
Στο βίντεο προβάλλονται αποσπάσματα από την ταινία μικρού μήκους του Χάφιζ Ακούρ «Χρόνια πολλά Τασία». Τασία η Λένα Τάκη
Τεχνική υποστήριξη: Διονύσης Μανουσάκης
Παραγωγή: Πολιτιστική Εταιρία Κρήτης

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Χρυσούλα Σκεπετζή 6976 955 084

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Με ιδιαίτερη επιτυχία τα εγκαίνια της έκθεσης...

0
Η εκδήλωση καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός με δέσμευση για...

To Ρέθυμνο καλωσόρισε με θέρμη τις...

0
Στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Theartemis Palace άνοιξε το...

Με ιδιαίτερη επιτυχία τα εγκαίνια της έκθεσης...

0
Η εκδήλωση καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός με δέσμευση για...

To Ρέθυμνο καλωσόρισε με θέρμη τις...

0
Στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Theartemis Palace άνοιξε το...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ε Π.Κ.Κρητης: “Το σφυρί των πλειστηριασμών ,χτυπά ανελέητα και τα ευάλωτα νοικοκυριά , στα Χανιά “
Επόμενο άρθρο
To Ρέθυμνο καλωσόρισε με θέρμη τις δυο διοργανώσεις της SOCCA
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Με ιδιαίτερη επιτυχία τα εγκαίνια της έκθεσης «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης» στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό Συντάγματος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η εκδήλωση καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός με δέσμευση για...

To Ρέθυμνο καλωσόρισε με θέρμη τις δυο διοργανώσεις της SOCCA

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Theartemis Palace άνοιξε το...

Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι απέφερε ο έλεγχος της ΑΑΔΕ στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο αγροτικός κόσμος ζητά να μην μείνει ο έλεγχος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST