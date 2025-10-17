Το 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 (8o N.S. Art Festival 2025) σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης,

παρουσιάζει στο Σπίτι του Πολιτισμού,

την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 20:00,

την Θεατρική παράσταση:

«ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ» (10+1 ιστορίες γυναικών)

της Μαρινέλλας Βλαχάκη

Μια μανικιουρίστα επισκέπτεται για τριάντα πέντε χρόνια τις πελάτισσές της στα σπίτια τους, για να τις περιποιηθεί. Στις συναντήσεις τους, οι γυναίκες μιλούν και εξομολογούνται εκατοντάδες ιστορίες. Εκείνη ταυτίζεται, τις κουβαλάει μέσα της, συμπάσχει και συχνά τις νύχτες παίρνει τη θέση τους, μεταμορφώνεται και ζει τις ιστορίες τους.

Πρόκειται για 10+1 αφηγήσεις γυναικών, που μας ταξιδεύουν σε προηγούμενες δεκαετίες, σε εποχές και τρόπους περασμένους, που σήμερα μοιάζουν σαν να έχουν χαθεί ανεπιστρεπτί.

Μέσα σ’ αυτές τις ιστορίες περιέχονται διασκευασμένα και διηγήματα της Μαρινέλλας Βλαχάκη, από την πρόσφατη έκδοση «Αθόρυβα το ’στρωνε».

Συντελεστές:

Κείμενο – ερμηνεία: Μαρινέλλα Βλαχάκη

Σκηνοθετική επιμέλεια: Κωστής Καπελώνης

Μουσική – τραγούδι: Λεωνίδας Μαριδάκης

Δημιουργία βίντεο – σχεδιασμός αφίσας: Κωστής Καπελώνης

Στίχοι τραγουδιού: Δέσποινα Τραχαλάκη

Στο βίντεο προβάλλονται αποσπάσματα από την ταινία μικρού μήκους του Χάφιζ Ακούρ «Χρόνια πολλά Τασία». Τασία η Λένα Τάκη

Τεχνική υποστήριξη: Διονύσης Μανουσάκης

Παραγωγή: Πολιτιστική Εταιρία Κρήτης

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Χρυσούλα Σκεπετζή 6976 955 084