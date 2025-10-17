To Ρέθυμνο καλωσόρισε με θέρμη τις δυο διοργανώσεις της SOCCA

Στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Theartemis Palace άνοιξε το απόγευμα της Πέμπτης η αυλαία των δυο διοργανώσεων του μίνι ποδοσφαίρου, τις οποίες θα φιλοξενήσει, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, το Ρέθυμνο.

Πρόκειται για το TUI SOCCA Champions League σε συλλογικό επίπεδο που αρχίζει το πρωί της Παρασκευής (17 Οκτωβρίου) και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα (20 Οκτωβρίου) στα γήπεδα της Σοχώρας και των Μισιρίων με τη συμμετοχή 106 ομάδων από 70 πόλεις και 35 χώρες και των πέντε ηπείρων και για το SOCCA Aegean Cup (με τέσσερα εθνικά συγκροτήματα ανδρών και τέσσερα γυναικών) το οποίο θα ακολουθήσει την Τρίτη και την Τετάρτη, 21 και 22 Οκτωβρίου.

Τη συνέντευξη Τύπου που επείχε και θέση επίσημης παρουσίασης των δυο διοργανώσεων τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι καλωσόρισαν με θέρμη τις αποστολές, πολλά μέλη των οποίων (παίκτες, προπονητές, διαιτητές) παρέστησαν στην εκδήλωση.

Θάνος Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

SOCCA International, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

« Οι Έλληνες και οι Κρητικοί είναι από τους πιο φιλόξενους ανθρώπους του κόσμου. Ελπίζουμε να περάσετε όμορφα στο Ρέθυμνο και να απολαύσετε τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξή τον Δήμο Ρεθύμνης, την Περιφέρεια Κρήτης, την Υπουργό Τουρισμού, τον ΕΟΤ, το Επιμελητήριο Ρεθύμνου και βεβαίως τον μεγάλο χορηγό μας, την TUΙ.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή διότι μας εμπιστεύεται ένας τεράστιος οργανισμός τουρισμού όπως η TUI. Αυτή η ευκαιρία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον αθλητισμό αλλά και σε ό,τι περιλαμβάνει αυτή τη διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν 2.000 άτομα, χωρίς να υπολογίζονται οι επισκέπτες.

Η διοργάνωση διεξάγεται εδώ όχι μόνο διότι το Ρέθυμνο είναι μια ωραία πόλη αλλά και επειδή οι άνθρωποι θέλουν και ξέρουν να στηρίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Βρισκόμαστε εδώ όχι μόνο για να φέρουμε κόσμο αλλά για να δημιουργήσουμε σχέσεις και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο η τοπική αθλητική κουλτούρα».

Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης

«Το Ρέθυμνο γίνεται το σημείο στο οποίο η κοινωνία του μίνι ποδοσφαίρου συναντάται με τον τοπικό πολιτισμό. Θεωρώ μάλιστα ότι αυτή δεν θα είναι ούτε η προτελευταία, ούτε η τελευταία φορά που διεξάγεται η διοργάνωση στο Ρέθυμνο. Έχουμε την υποστήριξη από την Περιφέρεια και από την τοπική κοινωνία και αυτό σημαίνει πολλά.

Το Ρέθυμνο είναι η πόλη στην οποία πάντοτε επιστρέφουν οι επισκέπτες της. Είναι ο τόπος αναμνήσεων για εκείνους που έχουν έλθει στο παρελθόν και ο τόπος προσδοκιών γι’ αυτούς που πρόκειται να τον επισκεφθούν. Η φιλοξενία μας, τα μνημεία, η ιστορία, η διατροφή και φυσικά το εξαιρετικό κλίμα είναι ορισμένα από τα δυνατά στοιχεία μας, ενώ έχουμε σύμμαχο τον καιρό.

Δύο διοργανώσεις παγκόσμιου βεληνεκούς διεξάγονται στην πρωτεύουσα του ποδοσφαίρου της SOCCA , τη Σοχώρα. Στο τέλος, νικητές είναι όλοι εκείνοι που αγωνίζονται και πιστεύουν στις αξίες του αθλητισμού. Νικητές είμαστε όλοι όσοι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι. Ήδη, η περιοχή έχει μεταμορφωθεί και γι’ αυτό ευχαριστώ, τη Διεθνή Ομοσπονδία και τον φίλο και περίπου Ρεθεμνιώτη, τον Θάνο Παπαδόπουλο και τους συνεργάτες του, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ για την παρουσία του, αλλά και την σημαντική χορηγία του.

Εύχομαι να εξελιχθούν όλα εξαιρετικά και θεωρώ ότι θα έχουμε μια όμορφη διοργάνωση».

Μαίρη Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

«Μεταφέρω και τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη γι’ αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που θα λάβει χώρα στο Ρέθυμνο.

Νιώθουμε τιμή διότι η Διεθνής Ομοσπονδία επιλέγει για τέταρτη φορά την πόλη μας και είναι ευχάριστο είναι ότι από εφέτος συμμετέχουν και ομάδες γυναικών, όπως επίσης και αθλητές απ’ όλα τα σημεία της γης.

Χαίρομαι που θα είμαστε “γείτονες” αυτές τις μέρες καθώς το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης βρίσκεται απέναντι από το γήπεδο της Σοχώρας.

Πρέπει να υπερτονίσω ότι στην Κρήτη υπάρχει αθλητική κουλτούρα και γι αυτό διεξάγονται πολλές και σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ένα από αυτά τα μεγάλα γεγονότα, ίσως το μεγαλύτερο εφέτος, θα φιλοξενηθεί στην πόλη μας και ελπίζω ότι θα καταξιωθεί ως θεσμός και θα τύχει μεγαλύτερης στήριξης τα επόμενα χρόνια».

Ανδρέας Φιορεντίνος, Γενικός Γραμματέας

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

«Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε να υποστηρίξουμε αυτό το αθλητικό γεγονός. Ο τουρισμός και ο αθλητισμός πηγαίνουν χέρι-χέρι δίνοντας δυναμικό “παρών” στην τοπική κοινωνία την οποία στηρίζει. Είναι ελπιδοφόρο ότι ο αθλητισμός ανοίγεται και σε άλλες παραμέτρους της καθημερινότητας όπως είναι η φιλοξενία και η επισκεψιμότητα σε τέτοιες όμορφες πόλεις.

Οι αξίες είναι διαχρονικές και ανεκτίμητες στη χώρα μας και ελπίζω να το απολαύσετε και εσείς με τον ίδιο ζήλο που το ζούμε κι εμείς».

Μάγκνους Χιούτενμπερεντ,

εκπρόσωπος TUI

«Δεν υπάρχει τίποτε πιο όμορφο από το να ταξιδεύεις σε νέους τόπους και να γνωρίζεις νέους πολιτισμούς και κουλτούρες.

Το μίνι ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα όμορφο άθλημα αλλά μας δίνει κιόλας τη δυνατότητα να φέρνουμε κόσμο σε μια πόλη που έχει ένα από τα πιο όμορφα παραλιακά μέτωπα στην Ευρώπη και μάλιστα στο τέλος της τουριστικής σεζόν. Αυτό δημιουργεί μία αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες και προσφέρει οφέλη σε όλους.

Νιώθουμε τιμή που συνεργαζόμαστε με το Ρέθυμνο. Φέρνουμε πολύ κόσμο κάθε καλοκαίρι εδώ και ευχόμαστε να σας δούμε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μεξικό σε λίγους μήνες».

Νίκος Προβιάς, Αντιδήμαρχος

Αθλητισμού Δήμου Ρεθύμνης

« Είναι μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε και πάλι στην πόλη μας. Το Ρέθυμνο είναι ένας τόπος που θέλει και μπορεί να αποτελέσει κέντρο αθλητισμού και του πολιτισμού.

Το Ρέθυμνο είναι μια πόλη με μεγάλη ιστορία, με βαθιές ρίζες φιλοξενίας και με μεγάλη θέληση για να πετύχει.

Η διοργάνωση είναι μια γιορτή για τον αθλητισμό που θέλει να προάγει το πνεύμα της θέλησης και τις αξίες του “ευ αγωνίζεσθαι”,

Έχουμε τη χαρά να διαθέτουμε τις κορυφαίες ομάδες μίνι ποδοσφαίρου στον πλανήτη, τους πιο παθιασμένες ποδοσφαιριστές και φυσικά φιλάθλους που θα αγκαλιάσουν τις προσπάθειες που θα εκτυλιχθούν τις επόμενες έξι ημέρες στα γήπεδά μας.

Το TUI SOCCA Champions League είναι κάτι παραπάνω από μία διοργάνωση.

Εύχομαι σε όλους τους ποδοσφαιριστές να παίξουν με καρδιά, με αξιοπρέπεια, να τηρήσουν το fair play και αποδώσουν σεβασμό στον αντίπαλο.

Εύχομαι επίσης στους προπονητές και τους διαιτητές να δείξουν την αφοσίωση, την αξιοπρέπεια και τον επαγγελματισμό τους και στους φιλάθλους μας να υποστηρίξουν με θέρμη, με ενθουσιασμό και με την πρέπουσα συμπεριφορά τις προσπάθειες των ομάδων.

Ας δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα αντάξια πρωταθλητών, ας σεβαστούμε τις αξίες του αθλήματος και ας δυναμώσουμε την αγάπη μας γι’ αυτό».

Κριστόφ Κέχι, Πρόεδρος SOCCA Europe

“Είχα έλθει στο Ρέθυμνο το 2019 όταν διεξαγόταν το Παγκόσμιο Κύπελλο της SOCCA . Βρισκόμουν στην παραλία και ένιωσα τις πιο υπέροχες στιγμές. Επρόκειτο για μια μαγική εικόνα που παραμένει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μου.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι διότι συμμετέχουν 106 ομάδες. Μαζί δημιουργήσαμε το καλύτερο γήπεδο που μπορούσαμε, ενώ βλέπω εδώ πολλούς παίκτες, προπονητές και αυτό το όμορφο τρόπαιο».

Γιώργος Ξηράκης, Πρόεδρος Ένωσης

Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνης

«Σας ευχαριστώ εκ προοιμίου διότι επιλέγετε τον τόπο μας για ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Ως άνθρωποι του ποδοσφαίρου νιώθουμε διπλή χαρά, διότι μέσα από αυτή τη διοργάνωση θα δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά των ακαδημιών μας να δουν ποδοσφαιριστές απ’ όλο τον κόσμο και να συλλέξουν εμπειρίες,.

Παράλληλα, όλοι εμείς θα παρακολουθούμε τα δρώμενα όχι μόνο ως φίλαθλοι, αλλά και ως άνθρωποι που θα παρατηρούν ό,τι συμβαίνει και θα διδάσκονται από αυτά. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές διότι αυτό που συμβαίνει απαιτεί πολλή δουλειά».

Γιώργος Μπαστάκης, προπονητής Εθνικής ομάδας

«Το Ρέθυμνο έχει αποδείξει ότι θέλει, ξέρει και μπορεί να υποστηρίζει τέτοιες διοργανώσεις. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα στον τόπο μας και γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν για να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να ζήσουμε το ποδοσφαιρικό μας όνειρο.

Ως προπονητής της Εθνικής ομάδας, δεσμεύομαι ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτό που πρεσβεύουμε».

Γραπτό μήνυμα Γιάννη Κεφαλογιάννη, Υπουργού

Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής

«Η φιλοξενία μιας διοργάνωσης όπως είναι το TUI SOCCA Champions League αποτελεί τιμή για τον τόπο μας. Το Ρέθυμνο γίνεται για άλλη μία φορά, σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Δεν πρόκειται απλώς για μία μεγάλη διοργάνωση αλλά για μία ευκαιρία ανάδειξης της πόλης, της Κρήτης και της πατρίδας μας.

Χιλιάδες συμμετέχοντες θα ζήσουν τη φιλοξενία των Ρεθεμνιωτών, θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους στις χώρες τους και θα γίνουν πρεσβευτές της κουλτούρας, της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης.

Με το μεράκι, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό, το Ρέθυμνο είναι σε θέση να φιλοξενεί συστηματικά τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις».