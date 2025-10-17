Με ιδιαίτερη επιτυχία τα εγκαίνια της έκθεσης «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης» στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό Συντάγματος

Η εκδήλωση καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός με δέσμευση για νέες προσπάθειες εξωστρέφειας

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μαζική προσέλευση του κοινού πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου τα εγκαίνια της έκθεσης «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης», στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό Συντάγματος.

Το φεστιβάλ γαστρονομίας, πολιτισμού και τουρισμού πραγματοποιείται από τις 13 -18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Επιμελητήριου Ρεθύμνου, την ενεργό συμμετοχή του Δήμου Μυλοποτάμου,του Δήμου Ανωγείων και το Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου και Μαλεβιζίου (Α.Κ.Ο.Μ.Μ. Αναπτυξιακή Ψηλορείτη) .

Η εκδήλωση που είναι υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, στοχεύει στην ανάδειξη της πλούσιας γαστρονομικής παράδοσης, του πολιτισμικού κεφαλαίου και της παραγωγικής δυναμικής της περιοχής. Όπως επισημάνθηκε «η εκδήλωση καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός με δέσμευση για νέες προσπάθειες εξωστρέφειας».

Μάλιστα το 2026 θα έχει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί και στην Πλατεία Αλέκου Παναγούλη δίπλα από το metromall στον Άγιο Δημήτριο, καθώς ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης διατύπωσε την πρόθεσή του να παραχωρήσει το χώρο στους παραγωγούς του Μυλοποτάμου και ευρύτερα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.

Το φεστιβάλ που ολοκληρώνεται το Σάββατο 18 Οκτωβρίου φιλοξενεί παραδοσιακά περίπτερα με αυθεντικά προϊόντα από το Μυλοπόταμο και άλλες περιοχές της Κρήτης, (τυρί, παξιμάδι, λάδι, μέλι, πίτες, καλιτσούνια και άλλα τοπικά εδέσματα).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα πραγματοποιούνται ζωντανές παρουσιάσεις παραδοσιακών επαγγελμάτων, αγγειοπλαστικής, υφαντικής, γαστρονομίας, καθώς και χορευτικές παραστάσεις από πολιτιστικούς συλλόγους της Κρήτης και άλλων περιοχών.

Καντάδα στο κέντρο της Αθήνας

Το απόγευμα της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε καντάδα στο Κέντρο της Αθήνας. Η καντάδα ξεκίνησε από την Πλατεία του Σταθμού Μοναστηρακίου και ολοκληρώθηκε στην έκθεση στο Σύνταγμα. Η καντάδα πραγματοποιήθηκε από το συγκρότημα του Λυράρη Κωστή Ανδρεδάκη!

Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων:

• Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

• Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

• Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

• Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαίρη Λιονή.

• Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης.

• Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Μιλένα Αποστολάκη, Μανώλης Χνάρης και Φραγκίσκος Παρασύρης.

• Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας Μανώλης Βελεργάκης (εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων)

• Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου και Γενικός Γραμματέας της Παγκρητίου, Στέλιος Μαμαλάκης, ο οποίος ανακοίνωσε τη φιλοξενία της έκθεσης δωρεάν στην πλατεία Αλέκου Παναγούλη το 2026

• Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης

• Ο Πρόεδρος της Κρητικής Εστίας Αντώνης Μυτιληνάκης

• Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρητών Επιστημόνων και Πρόεδρος του Ιδρύματος Κουταβά Γιώργος Μαριδάκης.

• Ο Αντιδήμαρχος Αιγάλεω και Ιδρυτής του Ιστορικού Λαογραφικού Οικομουσείου Αιγάλεω Γιάννης Περάκης

• Οι Αντιδήμαρχοι Μυλοποτάμου Ζαχαρίας Λαδιανός και Σήφης Βουκάλης

• Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αμαριωτών κ. Νίκος Κραουνάκης

• Ο Πρόεδρος της Αδελφότης Κρητών Πειραιά Θοδωρής Τσόντος

• Ο Πρόεδρος της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών Μανούσος Μανούσακας

• Ο Πρόεδρος της Εστίας Κρητών Χαϊδαρίου Κώστας Ξοφάκης

• Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Απανταχού Μανιατών Ηλίας Μπογέας και αρκετοί άλλοι Πρόεδροι και μέλη Κρητικών Συλλόγων και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων.

Ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε από τον Αιδεσιμολογιώτατο π. Βασίλειο Χρυσόπουλο, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β’.

Χαιρετισμός του Μανώλη Κυρίμη, Προέδρου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών, κ. Μανώλης Κυρίμης, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στα εγκαίνια της μεγάλης θεματικής εκδήλωσης «Γεύσεις Μυλοποτάμου, Γεύσεις Κρήτης, Γαστρονομία, Πολιτισμός, Τουρισμός».

Η παρουσία σας εδώ μας τιμά και μας ενδυναμώνει, είπε, καθώς είναι μεγάλη χαρά και τιμή να φέρνουμε ένα κομμάτι της Κρήτης και πιο συγκεκριμένα της επαρχίας Μυλοποτάμου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο Μυλοπόταμος δεν είναι μόνο ένας τόπος με μακραίωνη ιστορία και πλούσια φύση, αλλά ένα ζωντανό εργαστήρι πολιτισμού, γαστρονομίας, φιλοξενίας και πνευματικής δημιουργίας, μια περιοχή που κρατά ζωντανές τις ρίζες της και αντλεί από αυτές έμπνευση για εξέλιξη και πρόοδο.

Τόνισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι η «βαριά βιομηχανία» της επαρχίας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε, ώστε να κληροδοτηθεί στις επόμενες γενιές. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι γεύσεις, τα αρώματα, οι μνήμες και η αυθεντική πολιτιστική κληρονομιά που έχει περάσει από γενιά σε γενιά.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι επιλέγουμε να αναδείξουμε την ταυτότητά μας, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι η τοπικότητα είναι δύναμη και όχι περιορισμός, είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί ένα βιώσιμο και δημιουργικό μέλλον.

Γιάννης Κεφαλογιάννης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, διατύπωσε τα συγχαρητήρια του στους διοργανωτές για την ευκαιρία που δίνουν για άλλη μία χρονιά να προβληθεί ο Μυλοπόταμος, ένας τόπος γεμάτος παράδοση, ιστορία, και πολιτισμό.

«Στόχος είναι να προβληθεί το πραγματικό πρόσωπο της περιοχής, το πραγματικό πρόσωπο της Κρήτης». Τέλος διατύπωσε την ευχή «να είναι πάντα καρποφόρα η Μυλοποταμίτικη Γη, τόσο σε υλικά, όσο και σε πνευματικά αγαθά»!

Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, δήλωσε πως είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκεται σε μία εκδήλωση και έκθεση που γίνεται για πρώτη φορά με μεράκι από την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών. Τόνισε ότι «σήμερα η καρδιά της Κρήτης χτυπά στην καρδιά του Συντάγματος και ότι οι Μυλοποταμίτες έφεραν, όχι μόνο τις γεύσεις του Μυλοποτάμου, αλλά και τις γεύσεις της Κρήτης». Ευχήθηκε η εκδήλωση να καθιερωθεί ως θεσμός.

Γεώργιος Κλάδος, Δήμαρχος Μυλοποτάμου

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γεώργιος Κλάδος, δήλωσε ότι «ο Μυλοπόταμος δεν χρειάζεται να επινοήσει κάτι νέο για να σταθεί με αξιοπρέπεια και κύρος στο σήμερα». Αυτό που χρειάζεται είναι να δείξει το αληθινό του πρόσωπο, έναν τόπο αυθεντικό, ανθρώπινο και δημιουργικό.

Ο ρόλος του Δήμου είναι να δώσει βήμα σε αυτή τη δυναμική, να την αναδείξει με σύγχρονα εργαλεία, και να στηρίξει όλους όσοι παράγουν, δημιουργούν και κρατούν ζωντανή την ταυτότητά και την οικονομία του δήμου.

Η έκθεση «Γεύσεις Μυλοποτάμου», «Γεύσεις Κρήτης», «Γαστρονομία», «Πολιτισμός», «Τουρισμός» είναι ένα κάλεσμα στις γεύσεις, στα τοπία, την ιστορία και τις μνήμες αυτού του ευλογημένου τόπου. «Είναι ένα μονοπάτι πίσω στο τόπο μας που θα επιδιώκει να δείξει ότι ο Μυλοπόταμος είναι τρόπος ζωής και όχι απλά ένα σημείο στο χάρτη».

Ο κ. Κλάδος συνεχάρη την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών και ευχαρίστησε ιδιαιτέρως του κ. Μανώλη Κυρίμη για τη σπουδαία πρωτοβουλία και την άρτια διοργάνωση. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην έμπρακτη στήριξη του Δήμου και τη σταθερή δέσμευση για τη θεσμοθέτηση της έκθεσης ως ετήσιου πολιτιστικού θεσμού για τον Μυλοπόταμο και την Κρήτη.

Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, σημείωσε ότι δεν θα υπήρχε καλύτερη συγκυρία από το να παρουσιαστεί στον κόσμο ο φωτεινός Μυλοπόταμος. Ένας Μυλοπόταμος που δεν έχει σκιές, αλλά λεβέντες ανθρώπους και τίμιους παραγωγούς, των οποίων τα προϊόντα πηγαίνουν σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Μας κάνουν περήφανους όχι μόνο για την παραγωγή τους, αλλά για τον πολιτισμό και το ήθος τους. Κάλεσε τον κόσμο να περάσει από τα περίπτερα και να αγοράσει τα υπέροχα προϊόντα προστιθέμενης αξίας.

Μανώλης Χνάρης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χνάρης, εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου χτυπάει η καρδιά της Κρήτης και ιδιαίτερα του Μυλοποτάμου. Συνεχάρη τον πρόεδρο και τα μέλη της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποτάμου για την πρωτοβουλία.

Τόνισε ότι η έκθεση αναδεικνύει τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την παράδοση του Μυλοποτάμου και δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς και επιχειρηματίες να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να προβάλλουν τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα του τόπου.

Μαίρη Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαίρη Λιονή, μετέφερε τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη για την εκδήλωση εξωστρέφειας. Υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα είναι πάντα αρωγός σε τέτοιου είδους προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια.

Ευχήθηκε και ελπίζει αυτή η πρωτοβουλία να γίνει θεσμός, κάτι που είναι και στόχος της Περιφέρειας. Κλείνοντας ανέφερε ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο ένας ωραίος τόπος, αλλά κυρίως οι άνθρωποί της, η ιστορία της και ο πολιτισμός της.

Χαιρετισμός Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, Μανώλη Βελεργάκη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μανώλης Βελεργάκης στο χαιρετισμό του τόνισε: «Όταν μου αναφέρθηκε η πρόταση για αυτή την έκθεση, ενθουσιάστηκα, καθώς η Κρήτη έχει ανάγκη μία τέτοια παρουσία αυτή την περίοδο. Η Κρήτη είναι πρωτίστως πολιτισμός, είναι ζωντανές αξίες που δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν.

Είναι παραγωγικές, ακμαίες και παρούσες. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η Κρήτη να προβάλλεται στην καρδιά της πρωτεύουσας και της χώρας. Πρέπει να περάσει το μήνυμα ώστε να λέμε με περηφάνια «πως εγενήθης Κρητικός να μη βαρυγκωμήσεις». Τα συγκυριακά γεγονότα δεν καλύπτουν το μεγαλείο του νησιού μας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την αξιόλογη πρωτοβουλία».

Στέλιος Μαμαλάκης, Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, κ. Στέλιος Μαμαλάκης, χαρακτήρισε την Ένωση Μυλοποταμιτών ως «πετράδι» και «στολίδι» για το κρητικό πολιτιστικό κίνημα, γιατί αναδεικνύει την παράδοση, το λαϊκό πολιτισμό και συμβάλλει στην ιστορική μνήμη.

Χαρακτήρισε τη σημαντική εκδήλωση ως «επιτομή της εξωστρέφειας», η οποία συμβάλλει όχι μόνο στην ανάδειξη της παράδοσης και της γεύσης, αλλά και στην επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Ο κ. Μαμαλάκης, ανταποκρινόμενος στην καθιέρωση της έκθεσης ως θεσμού, προσκάλεσε την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών να πραγματοποιήσει την επόμενη εκδήλωση (2026) σε ένα μεγάλο χώρο, στην πλατεία Αλέκου Παναγούλη, μπροστά στη στάση Μετρό, με την υπόσχεση να παραχωρηθεί δωρεάν από πλευράς του Δήμου Αγίου Δημητρίου με όλη την απαιτούμενη υποδομή.

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων, κ. Μιχάλη Δραμουντάνη

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων μεταξύ άλλων δήλωσε: «Καλώς εσμίξαμε στην καρδιά της Ελλάδας, όπου μεταφέραμε την καρδιά του Μυλοποτάμου. Αισθάνομαι ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ένα βιωματικό εργαστήριο για όλους, τόσο για εμάς που ζούμε στον τόπο μας, όσο και για τους ετεροδημότες Μυλοποταμίτες, που κρατούν τον τόπο στην καρδιά τους.

Εδώ υπάρχει το μεράκι και η ψυχή του Μυλοποτάμου. Ως Δήμος Ανωγείων, παρουσιάζουμε τη δουλειά της Σχολής Υφαντικής, η οποία λειτουργεί με επιτυχία και εκπαιδευόμενες από όλη την Κρήτη, κρατώντας ζωντανή μια τέχνη που έθρεψε τον τόπο μας. Σας καλώ να επισκεφθείτε τη Σχολή και το περίπτερο του Γεωπάρκου Ψηλορείτη της UNESCO, ένα πολυεργαλείο ανάπτυξης για την περιοχή μας. Εύχομαι να είμαστε και πάλι του χρόνου εδώ».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Παρασκευή και Σάββατο 17 και 18 Οκτωβρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:30-19:50: Σύλλογος Κρητών Αχαρνών. Κρητικοί χοροί. Πρόεδρος: Δημήτρης Γιανούλης. Χοροδιδάσκαλος: Γιάννης Μολυμπάκης. Λύρα: Μανώλης Ψαλλίδης. Λαούτο: Γιάννης Μολυμπάκης.

20:00-20:20: Αδελφότητα Κρητών Πειραιά

“Η ΟΜΟΝΟΙΑ”. Κρητικοί χοροί.

Πρόεδρος- Χοροδιδάσκαλος: Θεόδωρος Τσόντος.

Λύρα: Μανώλης Ψαλλίδης. Λαούτο: Γιάννης Μολυμπάκης.

ΣΑΒΒΑΤΟ

12:00-12:20: Σύλλογος Κρητών Αγίου Δημητρίου. Κρητικοί χοροί. Πρόεδρος: Νίκος Προεστάκης.

Χοροδιδάσκαλοι: Αγγελική Σαραβελάκη (Υπεύθυνη Χορευτικού) και Κώστας Κυριακάκης. Λύρα: Μπάμπης Τερζάκης. Λαούτο: Νίκος Κακουδάκης.

12:30-12:50: Σύλλογος Κρητών Κορυδαλλού-Νίκαιας. Κρητικοί χοροί.

Πρόεδρος: Γιώργος Καμινογιαννάκης.Χοροδιδάσκαλοι: Στάθης Αβτσίδης και Μαρία Μαντή. Λύρα: Μπάμπης Τερζάκης. Λαούτο: Νίκος Κακουδάκης.

14:30-14:50: Ένωση Κρητών Αμαρουσίου «Κρηταγενής Ζεύς». Κρητικοί χοροί.

Πρόεδρος: Κωστής Σηφάκης. Χοροδιδάσκαλος: Βασίλης Μουρτζανός. Λύρα: Μπάμπης Τερζάκης. Λαούτο: Νίκος Κακουδάκης.

15:00-15:20: Σύλλογος Ποντίων Αμαρουσίου «Νίκος Καπετανίδης». Ποντιακοί χοροί.

Πρόεδρος: Νίκος Κοσμίδης. Χοροδιδάσκαλος: Παναγιώτης Ψυλλάκης. Λύρα: Μπάμπης Τσιλικίδης. Νταούλι: Στάθης Ψυλλάκης.

15:30-15:45: Από τα Μιτάτα στο Σήμερα: Η Ζωντανή Παράδοση της Κρητικής Διατροφής. Παρουσιάζει η Ευτυχία Παρασύρη.

16:00-16:20: Ένωση Κρητών Βριλησσίων. Κρητικοί χοροί.

Πρόεδρος: Στέλιος Κουρομιχελάκης.Χοροδιδάσκαλοι: Μανώλης Πανακάκης και Έφη Ρουσσάκη. Λύρα: Μπάμπης Τερζάκης. Λαούτο: Νίκος Κακουδάκης

19:00-19:30: Ένα Ταξίδι Αυθεντικών Γεύσεων & Αρωμάτων-Από την Κρήτη στο κέντρο της Αθήνας. Συντονίζει η Ειρήνη Κουτάντου.