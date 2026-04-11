Χίος: Κανονικά θα πραγματοποιηθεί ο ρουκετοπόλεμος το βράδυ της Ανάστασης στον Βροντάδο

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί φέτος ο παραδοσιακός ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο της Χίου, σύμφωνα με την απόφαση που οριστικοποιήθηκε και βάζει τέλος στην αβεβαιότητα των τελευταίων ημερών σχετικά με τη διεξαγωγή του εθίμου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στις 18:00 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου θα ξεκινήσει η κοινή παρέλαση των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής από το Πετροκάραβο. Η κίνηση αυτή έχει έντονο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη της τελικής φάσης για τη φετινή διοργάνωση.

Αμέσως μετά, τα συνεργεία θα μεταβούν στις καθορισμένες θέσεις ρίψεων, από όπου θα οργανωθεί η εξέλιξη του ρουκετοπόλεμου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει καταρτιστεί για τη βραδιά της Ανάστασης.

Στο πλαίσιο της φετινής διεξαγωγής, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες παύσεις στις ρίψεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση των κατοίκων και των επισκεπτών προς τις δύο ενορίες.

Συγκεκριμένα, θα υπάρξει διακοπή από τις 22:30 έως τις 23:00, ενώ νέα παύση έχει προγραμματιστεί για τις 00:15, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρουσία των πιστών στις εκκλησίες κατά την κορύφωση της αναστάσιμης λειτουργίας.

Από την αβεβαιότητα στην τελική απόφαση

Η οριστική απόφαση για την κανονική διεξαγωγή του εθίμου έρχεται ύστερα από ημέρες εντάσεων, διαβουλεύσεων και αμφιβολιών, κατά τις οποίες όλα τα ενδεχόμενα παρέμεναν ανοιχτά. Οι συζητήσεις των προηγούμενων ημερών είχαν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο, με αρκετούς να θεωρούν πιθανή ακόμη και την αναβολή ή τη ματαίωση του ρουκετοπόλεμου.

Το βαρύ κλίμα είχε διαμορφωθεί μετά την υπόθεση της ανάφλεξης σε χώρο κατασκευής ρουκετών και τις δικαστικές εξελίξεις που ακολούθησαν. Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον Βροντάδο και προβληματισμό για το μέλλον του εθίμου.

Είχαν προηγηθεί συγκεντρώσεις συμπαράστασης από κατοίκους, τόσο έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση όσο και στην Εισαγγελία Χίου, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει την ανησυχία της για τις πιέσεις που, όπως υποστήριζαν πολλοί, είχαν επηρεάσει την προετοιμασία της φετινής διοργάνωσης.

Σε ρυθμούς Ανάστασης ο Βροντάδος

Με τη νεότερη απόφαση, ο Βροντάδος μπαίνει πλέον σε πλήρη πασχαλινό ρυθμό, με τα βλέμματα στραμμένα στη βραδιά του Μεγάλου Σαββάτου και στην τήρηση του συμφωνημένου σχεδιασμού.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην ομαλή εξέλιξη της βραδιάς, στην ασφαλή προσέλευση των πιστών και στη διατήρηση ενός εθίμου που αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη Χίο και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πασχαλινά δρώμενα της Ελλάδας.

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε...

0
Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, στην Εθνική Οδό Καβάλας...

Το σπάσιμο των μπότηδων: Η ηχηρή Ανάσταση,...

0
Πλήθος συγκεντρώθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στην πλατεία...

Popular

More like this
Related

Μητσοτάκης: Το Πάσχα των Ελλήνων ένα διαχρονικό βίωμα αισιοδοξίας και ελπίδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το...

Πάσχα στο Ρέθυμνο για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πάσχα στο Ρέθυμνο, την ιδιαίτερη πατρίδα του, με την...

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο στο Παλαιοχώρι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, στην Εθνική Οδό Καβάλας...

Μεγάλο Σάββατο: Η Πρώτη Ανάσταση στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Φωτεινής Ηρακλείου του Δήμου Μαλεβιζίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με λαμπρότητα και βαθιά κατάνυξη τελέστηκε το πρωί του...

