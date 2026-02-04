Χίος: Σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με λέμβο με μετανάστες – 15 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο ανοιχτά της Χίου με τουλάχιστον 15 νεκρούς – Στο νοσοκομείο 25 τραυματίες εκ των οποίνω δύο λιμενικοί

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε εμπλοκή με ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε παράτυπους μετανάστες και να συνδέεται με κύκλωμα διακινητών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους σημειώθηκε σύγκρουση των δύολ σκαφών με πολλούς επιβαίνοντες να τραυματίζονται.

Σκάφη του Λιμενικού μετέφεραν τους τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, ανάμεσά τους και δύο λιμενικούς, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για τη διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, όπου επικρατεί έντονη κινητικότητα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Λιμενικού, οι τραυματίες ανέρχονται σε επτά άνδρες, επτά γυναίκες και έντεκα παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί δώδεκα άνδρες και δύο γυναίκες ενώ μια ακόμη κατέληξε στο νοσοκομείο.

Όπως ανακοινώθηκε, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μυρσινιδίου Χίου. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί συνολικά 15 σοροί, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χίου.

Νεκρά βρέθηκαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν δύο μετανάστριες, οι οποίες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο της Χίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις από τους τραυματίες υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρουν σοβαρά τραύματα σε κρίσιμα όργανα. Οι υπόλοιποι νοσηλευόμενοι μεταφέρθηκαν σε θαλάμους για περαιτέρω φροντίδα και παρακολούθηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή σκαφών του Λιμενικού και εναέριων μέσων, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αγνοούμενοι.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το politischios.gr, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση, με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος «σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά Μυρσινιδίου Χίου μετά από σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Στην περιοχή βρίσκονται τέσσερα πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί δύο στελέχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, καθώς και οι 25 διασωθέντες αλλοδαποί».

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Στην επιχείρηση συμμετέχει ελικόπτερο τύπου Super Puma, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του συμβάντος παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επιπλέον μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά. Παράλληλα, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και την ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, Παντελεήμονα Λεγάτο, ο οποίος μίλησε στο MEGA News, υπάρχουν δεκάδες νεκροί μετανάστες. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάτος, μιλώντας στον ίδιο σταθμό έκανε επίσης λόγο για πολλούς νεκρούς.