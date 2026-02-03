Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών ανοιχτά της Χίου – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για νεκρούς

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, σημειώθηκε σύγκρουση ή ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε εμπλοκή με ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε παράτυπους μετανάστες και να σχετίζεται με κύκλωμα διακινητών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, σημειώθηκε σύγκρουση ή ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων.

Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με το politischios.gr σκάφη του Λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Μεγάλη κινητοποίηση

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Reuters: H Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα την...

0
Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης των...

8ος Μαθηματικός Διαγωνισμός “Πυθαγόρας” για μαθητές Δημοτικού...

0
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026. Η...

Reuters: H Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα την...

0
Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης των...

8ος Μαθηματικός Διαγωνισμός “Πυθαγόρας” για μαθητές Δημοτικού...

0
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026. Η...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Reuters: H Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Reuters: H Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης των...

Το υγρό μυστικό για δυνατό μυαλό – Πώς βελτιώνει τη συγκέντρωση και μειώνει το στρες

ΠΚ team ΠΚ team -
Η σωστή ενυδάτωση επηρεάζει άμεσα τον εγκέφαλο, τη μνήμη...

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου… προειδοποιεί – Ισχυροί άνεμοι αύριο στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες πλοίων και μικρών σκαφών. Ισχυροί άνεμοι...

Ο Ρος Ντέιλι αποχαιρετά την Ασπασία Παπαδάκη: «Καλοστραθιά, μπροστάρισσα»

ΠΚ team ΠΚ team -
«Ήταν η πρώτη μου δασκάλα στην Κρητική λύρα». Η σπουδαία...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST