Reuters: H Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τρίτη ανώτερη κυβερνητική πηγή στο Reuters. Η τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα για την πρόσβαση ανηλίκων σε ψηφιακές πλατφόρμες. Την ίδια ημέρα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ παράλληλα προωθεί ρύθμιση που θα καθιστά τα στελέχη των εταιρειών κοινωνικών δικτύων προσωπικά υπεύθυνα για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους. Θυμίζουμε ότι ο καθορισμός «ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης» στην Ευρώπη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μετά και την πρωτοβουλία, την οποία ανακοίνωσε πριν από λίγους μήνες ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός «στην Ελλάδα σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία».