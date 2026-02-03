Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: H Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τρίτη ανώτερη κυβερνητική πηγή στο Reuters.

Η τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα για την πρόσβαση ανηλίκων σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Την ίδια ημέρα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ παράλληλα προωθεί ρύθμιση που θα καθιστά τα στελέχη των εταιρειών κοινωνικών δικτύων προσωπικά υπεύθυνα για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.

Θυμίζουμε ότι ο καθορισμός «ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης» στην Ευρώπη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μετά και την πρωτοβουλία, την οποία ανακοίνωσε πριν από λίγους μήνες ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός «στην Ελλάδα σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών ανοιχτά...

0
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά την εξέλιξη...

8ος Μαθηματικός Διαγωνισμός “Πυθαγόρας” για μαθητές Δημοτικού...

0
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026. Η...

Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών ανοιχτά...

0
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά την εξέλιξη...

8ος Μαθηματικός Διαγωνισμός “Πυθαγόρας” για μαθητές Δημοτικού...

0
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026. Η...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
8ος Μαθηματικός Διαγωνισμός “Πυθαγόρας” για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου
Επόμενο άρθρο
Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών ανοιχτά της Χίου – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για νεκρούς
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών ανοιχτά της Χίου – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για νεκρούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά την εξέλιξη...

Το υγρό μυστικό για δυνατό μυαλό – Πώς βελτιώνει τη συγκέντρωση και μειώνει το στρες

ΠΚ team ΠΚ team -
Η σωστή ενυδάτωση επηρεάζει άμεσα τον εγκέφαλο, τη μνήμη...

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου… προειδοποιεί – Ισχυροί άνεμοι αύριο στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες πλοίων και μικρών σκαφών. Ισχυροί άνεμοι...

Ο Ρος Ντέιλι αποχαιρετά την Ασπασία Παπαδάκη: «Καλοστραθιά, μπροστάρισσα»

ΠΚ team ΠΚ team -
«Ήταν η πρώτη μου δασκάλα στην Κρητική λύρα». Η σπουδαία...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST