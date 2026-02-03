8ος Μαθηματικός Διαγωνισμός “Πυθαγόρας” για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026.
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει τον 8ο Διαγωνισμό Μαθηματικών Ικανοτήτων “Πυθαγόρας”, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026.
Στο Λασίθι, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Εξεταστικό Κέντρο Λασιθίου, με τις εγγραφές να παραμείνουν ανοιχτές έως και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026.
Ο διαγωνισμός “Πυθαγόρας” αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό που προάγει την εκπαιδευτική αριστεία και τη μαθηματική δημιουργικότητα των μαθητών.
