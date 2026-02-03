Αναζήτηση
8ος Μαθηματικός Διαγωνισμός “Πυθαγόρας” για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει τον 8ο Διαγωνισμό Μαθηματικών Ικανοτήτων “Πυθαγόρας”, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026.

Στο Λασίθι, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Εξεταστικό Κέντρο Λασιθίου, με τις εγγραφές να παραμείνουν ανοιχτές έως και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026.

Ο διαγωνισμός “Πυθαγόρας” αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό που προάγει την εκπαιδευτική αριστεία και τη μαθηματική δημιουργικότητα των μαθητών.

 

Cretalive  

 

Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για την είσοδο...

Αναβαθμίζεται συνολικά το Λύκειο - Οι πέντε πυλώνες του...

Μία οικογένεια, δύο άγριες δολοφονίες με θύματα...

Tι αποκάλυψε ο πατέρας του 27χρονου που βρέθηκε σκοτωμένος,...

Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για την είσοδο στα Πανεπιστήμια – Πότε θα εφαρμοστεί
